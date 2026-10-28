Do kolizji statku wycieczkowego „Mein Schiff 3” z dwoma kontenerowcami doszło późnym popołudniem 25 października w Bremerhaven. TUI Cruises potwierdziło zdarzenie w rozmowie z niemieckim portalem branżowym Reise vor9. Według armatora bezpieczeństwo pasażerów i załogi pozostaje najwyższym priorytetem. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

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Po kolizji statek pozostał przy nabrzeżu. Zakres uszkodzeń wymaga przeprowadzenia napraw w suchym doku, dlatego armator zdecydował o odwołaniu zaplanowanego dwudziestodniowego rejsu na Wyspy Kanaryjskie.

Bezpośrednio po wypadku zespoły techniczne i eksperci rozpoczęli szczegółowe oględziny jednostki. Decyzja o anulowaniu rejsu była, jak wynika z informacji przekazanych przez firmę, konieczna ze względu na wymogi bezpieczeństwa. Na razie nie wiadomo, kiedy „Mein Schiff 3” będzie mógł wrócić do eksploatacji. Analizowany jest również wpływ zdarzenia na kolejne rejsy tej jednostki.

Policja bada okoliczności kolizji

Uszkodzenia obejmują kilka elementów jednostki. Według doniesień zniszczone lub poważnie uszkodzone zostały łodzie ratunkowe i pomocnicze. Uszkodzeniu uległy także kadłub prawej burty w części dziobowej, barierki, okna i fragmenty skrzydła mostka.

Do wypadku doszło, kiedy statek wykonywał manewr wyjścia w morze. W regionie przez cały weekend utrzymywały się silne jesienne wiatry. Trzeba wyjaśnić, czy ich siła i wpływ na manewrowość jednostek zostały uwzględnione i czy warunki pogodowe nie powinny były skłonić kapitana do przełożenia manewru.

Policja wodna rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie.

Ponad 2400 pasażerów musi zmienić plany

Odwołanie rejsu dotyczy ponad 2400 pasażerów. Armator zwróci pasażerom pełną opłatę za rejs.

Touroperator zapowiedział, że odwołanie rejsu nie oznacza utraty prowizji przez biura agencyjne, które sprzedawały swoim klientom ten rejs. Rzecznik TUI Cruises potwierdził w rozmowie z Reise vor9, że prowizje wypłacone agentom za anulowaną podróż pozostają ważne.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa „Mein Schiff 3”.