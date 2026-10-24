Departament usług publicznych Ras Al-Chajmy przekazał, że plaże w tym emiracie będą zamknięte do odwołania.

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Ministerstwo środowiska ZEA poinformowało w piątek, że system monitoringu wykrył wyciek ropy z tankowca, który dotknął m.in. plaże w Umm al-Kajwajn, na północnym zachodzie kraju. Nie podano nazwy statku, z którego miał nastąpić wyciek, ani dokładnej przyczyny zdarzenia. Rząd ZEA przekazał, że ponowne otwarcie plaż w Szardży i Umm al-Kajwajnu będzie możliwe dopiero po zakończeniu „oceny sytuacji i ustaleniu niezbędnych środków bezpieczeństwa, w tym związanych z ochroną środowiska morskiego”.

Reuters podkreślił, że Ras Al-Chajma słynie z plaż i luksusowych kurortów.