Jak informuje Business Insider, rozpoczęła się właśnie budowa głównego obiektu – zlokalizowanego na szczycie góry Centrum Górskiego. Nowy kurort ma docelowo oferować ponad 40 tras narciarskich, hotele i całoroczne zaplecze rekreacyjne.

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Inwestycja za 1,5 mld dol. na szczycie Wysokiego Wierchu

Inwestycja jest zakrojona na gigantyczną skalę. Z całkowitego budżetu szacowanego na 1,5 mld dol., około 500 mln dol. pochodzi z kapitału własnego oraz kredytów, a pozostały miliard ma zostać pozyskany od inwestorów zewnętrznych. Za przedsięwzięciem stoi grupa OKKO. Projekt uzyskał oficjalny status państwowy jako inwestycja o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju. Obiekt powstaje w ukraińskich Karpatach, w gminie Sławsko w obwodzie lwowskim, około 137 km od Lwowa. Prace rozpoczęły się w październiku 2024 r.

Inwestycja weszła właśnie w kluczowy etap. Jest nim rozpoczęcie budowy Centrum Górskiego – wielofunkcyjnego kompleksu o powierzchni 5800 m², powstającego na szczycie Wysokiego Wierchu, tuż obok górnej stacji kolei gondolowej. Inwestor uzyskał linię kredytową na kwotę 6 mln euro z Banku Pivdenny.

– Konsekwentnie przechodzimy z fazy projektowania do budowy kluczowych obiektów. Równolegle pracujemy nad kolejkami linowymi, systemem sztucznego naśnieżania, trasami narciarskimi, Centrum Powitalnym, a teraz także nad Centrum Górskim. To zakrojony na szeroką skalę program wymagający znacznych, długoterminowych inwestycji – podkreśla Wołodymyr Harazd, dyrektor generalny GORO Mountain Resort, cytowany przez Business Insider.

Tak ma wyglądać Centrum Górskie GORO Mountain Resort Foto: GORO Mountain Resort

Pierwszy taki obiekt w Ukrainie. Food hall, wydarzenia kulturalne i taras panoramiczny

Koncepcja dwukondygnacyjnego budynku, zaprezentowana w marcu 2026 r., zakłada stworzenie pierwszego w Ukrainie całorocznego obiektu na szczycie góry, połączonego bezpośrednio z koleją linową.

Przestrzeń podzielono na trzy poziomy:

Dolny poziom – przeznaczony na wydarzenia kulturalne, wystawy i przestrzenie artystyczne,

Główny poziom – strefa gastronomiczna typu food hall, mieszcząca jednocześnie około 1000 osób,

Wyższy poziom – restauracja dla 250 gości, z której roztaczać się będzie panoramiczny widok na Karpaty.

Dopełnieniem kompleksu ma być bar z zewnętrznym tarasem o powierzchni ponad 1000 m², punkty widokowe oraz plenerowe instalacje artystyczne. Zimą obiekt posłuży jako strefa dla narciarzy, a latem zmieni się w przestrzeń wydarzeń kulinarnych i festiwali.

Projekt GORO Mountain Resort Foto: GORO Mountain Resort

Ponad 40 tras narciarskich i 25 hoteli

Całkowity obszar GORO Mountain Resort objąć ma docelowo niemal 1200 hektarów. Pierwsza faza projektu, zajmująca 127 hektarów, obejmuje budowę kluczowej infrastruktury narciarskiej i hotelowej. Jej otwarcie zaplanowano na lipiec 2027 r., natomiast samo Centrum Górskie ma przyjąć pierwszych gości w 2028 r.

Nowa inwestycja ma być jednym z największych tego typu ośrodków w Europie Środkowo-Wschodniej.

41 tras narciarskich o łącznej długości 75 km,

13 kolei i wyciągów (2 koleje gondolowe oraz 11 wyciągów krzesełkowych),

25 hoteli oferujących łącznie 5150 pokoi,

rozbudowane strefy rekreacyjne, restauracyjne oraz przestrzenie publiczne.

Inwestorzy liczą na duże zainteresowanie turystów z Europy Środkowej dzięki dogodnemu położeniu zaledwie 161 km od najbliższego przejścia granicznego z Polską.