Konkurs „Dworzec Roku” jest organizowany cyklicznie od 2018 r. przez Fundację ProKolej. Wyniki tegorocznej edycji ogłoszono podczas XVI Kongresu Kolejowego w Warszawie. Wśród dotychczasowych laureatów znalazły się dworce m.in. w: Wągrowcu, Oświęcimiu, Cieszynie, Przemyślu, Wrocławiu, Gdańsku oraz Zakopanem.

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Dworzec w Oleśnicy zdobył tytuł Dworca Roku 2026

Dworzec w Oleśnicy, zwycięzca tegorocznej edycji konkursu „Dworzec Roku”, powstał w 1868 r. i był wówczas jednym z elementów rozwijającej się sieci kolejowej na Dolnym Śląsku. Obiekt wybudowany został w stylu przemysłowym z elementami arkadowymi. W czasie swojej ponad 150-letniej historii był wielokrotnie przebudowywany.

Duży wpływ na obecny wygląd i charakter dworca miała jego ostatnia modernizacja, która objęła nie tylko sam budynek, lecz także jego otoczenie. W jej wyniku zabytkowa architektura odzyskała dawny blask. Udało się również wyeksponować historyczne detale, które odkryte zostały w toku prac konserwatorskich. Dzisiaj podróżni podziwiać mogą m.in. żeliwne kolumny, fragmenty dawnych dekoracji, a także neony z czasów PRL.

Ponadto w wyniku modernizacji dworzec w Oleśnicy stał się miejscem przyjaznym współczesnym pasażerom oraz innym odwiedzającym go osobom. W budynku obok kas biletowych, poczekalni i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami znalazły się bowiem również lokale usługowe, przychodnia, piekarnia, a nawet kręgielnia.

„To właśnie umiejętne połączenie historii z nowoczesnością zdecydowało o przyznaniu Oleśnicy Nagrody Głównej w konkursie Dworzec Roku 2026. Jury doceniło nie tylko jakość rewitalizacji, ale również sposób, w jaki obiekt odpowiada na potrzeby podróżnych i lokalnej społeczności. […] To przykład miejsca, które żyje przez cały dzień i pełni znacznie szerszą rolę niż tylko transportową” – podkreślili w specjalnym komunikacie organizatorzy konkursu.

9. edycja konkursu „Dworzec Roku”. Dworzec w Skierniewicach z nagrodą publiczności

W 9. edycji konkursu „Dworzec Roku” przyznana została również nagroda publiczności. Decyzją ponad 5 tys. internautów trafiła ona do dworca w Skierniewicach. Jego historia sięga 1875 r., a obecny wygląd to efekt przebudów prowadzonych na początku XX wieku oraz modernizacji zakończonej w 2025 r. W wyniku tej ostatniej dworzec w Skierniewicach z jednej strony odzyskał swój historyczny charakter, a z drugiej stał się przestrzenią przyjazną dla współczesnych podróżnych.

„Nagroda Publiczności ma szczególną wartość, ponieważ jest wyrazem uznania tych, którzy najlepiej znają dworzec z codziennego doświadczenia. To dowód, że dobrze zaprojektowana modernizacja może połączyć szacunek dla historii z oczekiwaniami współczesnych użytkowników” – zaznaczyli organizatorzy konkursu.