Amerykańska sieć podpisała umowę z włoską firmą Super-G, znaną z organizacji imprez après-ski. Dwa punkty gastronomiczne mają powstać w rejonie Piana di Nambino w Madonna di Campiglio, na wysokości 1700 m n.p.m., i w strefie Faloria-Cristallo w Cortinie d’Ampezzo, na wysokości 2123 m n.p.m. Otwarcie przewidziano na 5 grudnia.

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Zwolennicy inwestycji wskazują, że oferta skierowana będzie przede wszystkim do młodszych klientów i turystów zagranicznych. Ma stanowić szybką i niedrogą alternatywę dla tradycyjnych restauracji górskich.

Przeciwko planom wystąpiły organizacje Mountain Wilderness, Italia Nostra i Trentino Alpine Club (SAT). Ich przedstawiciele krytykują standaryzację oferty gastronomicznej i ostrzegają przed utratą lokalnego charakteru górskich schronisk.

– Czasy polenty z kiełbasą z Luganegi minęły. Teraz oferują tysiącom konsumentów smażonego kurczaka, głośną muzykę i loty helikopterem – skomentował Luigi Casanova, prezes Mountain Wilderness, cytowany przez portal Suedtirol News.

Manuela Baldracchi, przewodnicząca sekcji Italia Nostra w Trydencie, zwraca uwagę, że planowana restauracja w Madonna di Campiglio ma powstać na obszarze, który już został poważnie przekształcony wizualnie i akustycznie przez działalność après-ski prowadzoną przez Super-G. Jej zdaniem górski charakter tego miejsca zastępuje model parku rozrywki. Krytykuje również brak długofalowego planowania i konsultacji z mieszkańcami.

Spór o model rozwoju turystyki górskiej

Bardziej umiarkowane stanowisko przedstawił Cristian Ferrari, prezes Stowarzyszenia Alpinistów Trydenckich (SAT). Zaznaczył, że pojawienie się międzynarodowych sieci fast food na stokach może być kolejnym przejawem spłycania kulturowego oferty turystycznej. Jednocześnie wskazał, że problem jest szerszy i dotyczy również rozwoju centrów wellness i basenów w górach, często w obiektach pierwotnie przeznaczonych dla turystów pieszych.

SAT zwraca uwagę na zużycie wody, energii i innych zasobów związane z rozwojem nowych usług. Dyskusja nabiera znaczenia w kontekście niedawnych problemów z zaopatrzeniem schronisk górskich w wodę.

– Nie chodzi o kwestionowanie turystyki ani wolności przedsiębiorczości, ale o pytanie, jaki model rozwoju chcemy wspierać – powiedział Ferrari. Jego zdaniem nowe inwestycje odpowiadają na popyt turystyczny i są realizowane dzięki decyzjom administracyjnym, a ten mechanizm stopniowo przekształca góry w miejsca powielające modele konsumpcji znane z innych obszarów.

Kontrowersje także wśród polityków

Sprawa trafiła również do regionalnego parlamentu Trydentu. Paola Demagri z ugrupowania Casa Autonomia zarzuciła władzom regionu, że rezygnują z ochrony lokalnej tożsamości na rzecz masowej konsumpcji. Jej zdaniem turyści wybierający Trydent nie przyjeżdżają tam po ofertę przypominającą amerykańskie centrum handlowe.

Krytycznie do pomysłu odniósł się również Jacopo Zannini z Sojuszu Zielonych i Lewicy. Podkreślił, że sprzeciw nie dotyczy samej marki fast food, lecz kierunku rozwoju turystyki górskiej. W jego ocenie restauracje szybkiej obsługi, podobnie jak hałaśliwe imprezy après-ski, przyczyniają się do urbanizacji gór i rozwoju modelu turystyki skoncentrowanego na jednorazowej konsumpcji.

Kontrowersje wywołała także lokalizacja w Cortinie d’Ampezzo. Niezadowolenie z planów wyrażali lokalni przedstawiciele władz, w tym były burmistrz Ghedina i obecna rada miejska.

Burmistrz Cortiny Gianluca Lorenzi w rozmowie z agencją ANSA przyznał, że inwestycja nie do końca wpisuje się w strategię rewitalizacji miasta. Zaznaczył jednak, że szanuje stanowisko zaangażowanych stron, w tym właścicieli schroniska. Wyraził jednocześnie wątpliwość, czy taka oferta odpowiada oczekiwaniom osób przyjeżdżających w góry i standardom, które Cortina chce osiągnąć.

Debata przeniosła się również do mediów społecznościowych, gdzie przeważają głosy krytyczne. Jeden z komentujących zwrócił uwagę, że KFC nie jest pierwszym przykładem oferty gastronomicznej odbiegającej od tradycyjnego charakteru gór: na wysokości 2000 m można już znaleźć sushi, ostrygi, imprezy z DJ-ami i kolejki po pączki. Jak zauważył, tam, gdzie pojawia się popyt, pojawia się również podaż.