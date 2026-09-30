Minister turystyki Włoch Gianmarco Mazzi ocenił podczas sesji pytań w Senacie, że jego kraj jest blisko osiągnięcia europejskiego przywództwa w turystyce. Jak powiedział, polityka turystyczna prowadzona przez rząd Giorgii Meloni przynosi wyraźne rezultaty - donosi portal branżowy TTG Italia.

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Według Mazziego kolejnym zadaniem będzie utrwalenie dotychczasowych osiągnięć branży turystycznej i stworzenie warunków do jej dalszego wzrostu. W tym celu – jak wyjaśnił – potrzebna jest długoterminowa strategiczna wizja gospodarcza.

Minister podkreślił, że rząd chce stworzyć przedsiębiorstwom warunki pozwalające utrzymać tempo wzrostu, a jednocześnie wzmacniać ich konkurencyjność.

Rząd Włoch obiecuje ułatwienia dla przedsiębiorców turystycznych

Jednym z elementów działań ministerstwa ma być uproszczenie biurokracji. Resort pracuje nad rozwiązaniami, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom, a jednocześnie przynieść korzyści pracownikom, turystom i lokalnym społecznościom.

Kolejnymi warunkami, które rząd obiecuje spełnić będzie sprzyjanie innowacjom i zrównoważonej gospodarce. Według Mazziego działania w tych dziedzinach mają również służyć przyciąganiu do turystyki prywatnego kapitału.

Minister odniósł się również do danych dotyczących tegorocznego sezonu letniego. Według danych Banku Włoch wydatki na turystykę w samym czerwcu wyniosły 6,8 miliarda euro. Oznacza to wzrost o 4,8 procent w porównaniu z czerwcem 2025 roku.

Mazzi poinformował, że resort oczekuje obecnie na dane za wrzesień. Jak zaznaczył, zapowiadają się one bardzo pozytywnie.