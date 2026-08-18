Dziś w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach premierę miał spot inaugurujący kampanię wizerunkową pod hasłem „Poland. More than you expected” („Polska. Więcej niż myślisz”), realizowaną przez Polską Organizację Turystyczną na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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Jej celem jest promocja Polski jako kierunku turystycznego na pięciu rynkach zagranicznych – w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych.

– To inwestycja w promocję naszego kraju. Liczymy, że w perspektywie roku zwiększy się liczba turystów przyjeżdżających do Polski w wyniku tej kampanii – mówiła podczas konferencji prasowej prezes POT Magdalena Krucz. Jak dodała, w ubiegłym roku Polskę odwiedziło o 12 procent turystów zagranicznych więcej niż w 2024 roku co jest wynikiem rosnącej „mody na Polskę”.

Kampania powstała w odpowiedzi na jedno z głównych wyzwań wizerunkowych Polski. Badania pokazują, że osoby, które odwiedziły Polskę, oceniają ją znacznie lepiej niż to wynikało z ich wcześniejszych wyobrażeń lub przekazów medialnych. To właśnie doświadczenie pozytywnego zaskoczenia stało się punktem wyjścia dla hasła „Poland. More than you expected”.

– Kampania została zrealizowana z rozmachem, jakiego do tej pory jeszcze nie było w tego typu przedsięwzięciach. Gwiazdy, które w niej uczestniczą z ogromnym entuzjazmem podeszły do tego pomysłu. W pięciu krajach pokażemy Polskę jako kraj piękny, bezpieczny i taki, który ma do zaoferowania znacznie więcej, niż można się spodziewać. Myślę, że ta kampania będzie dla odbiorców równie zaskakująca, jak sama Polska okazuje się dla turystów, którzy przyjeżdżają do nas po raz pierwszy – mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Foto: Polska Organizacja Turystyczna

Gwiazdy i znane twarze w kampanii

Materiały promocyjne obejmują 30-sekundowe spoty pokazujące najbardziej znane za granicą polskie miasta – Warszawę, Kraków i Trójmiasto (pierwszym prezentowanym w ramach kampanii materiałem jest reklama Warszawy). Przewija się przez nie plejada gwiazd. Twórcom kampanii udało się zaangażować do niej piłkarza Roberta Lewandowskiego – najbardziej rozpoznawalnego polskiego sportowca, „globalną ikonę futbolu”, jak mówi o nim POT.

– Sport jest jednym z najbardziej uniwersalnych języków świata, a Robert Lewandowski najlepszym przykładem, jak sport może budować markę kraju. Chcemy wykorzystać ten potencjał, by pokazać Polskę, która wymyka się stereotypom: nowoczesną, bezpieczną, różnorodną i autentyczną. Kampania „Poland. More than you expected” jest zaproszeniem do osobistego odkrycia kraju, który oferuje znacznie więcej, niż podpowiadają utrwalone wyobrażenia – mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Do odkrywania Polski zapraszają również amerykański aktor i reżyser o polskich korzeniach Jesse Eisenberg, któremu w marcu ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda nadał polskie obywatelstwo, i modelka Anja Rubik.

Symboliczny wymiar ma obecność w spocie na temat Gdańska Lecha Wałęsy, którego nazwisko „pozostaje jednym z najlepiej rozpoznawalnych na świecie znaków walki o wolność i demokrację” – podkreśla POT.

Z kolei polską kulturę popularną reprezentuje Maryla Rodowicz, silnie obecna w zbiorowej wyobraźni od dekad i kojarzoną z polską muzyką przez kilka pokoleń Polaków.

W spotach można też zobaczyć Fryderyka Chopina, polskiego króla i Mikołaja Kopernika, w których wciela się aktor młodego pokolenia Nikodem Rozbicki.

Międzynarodowa rozpoznawalność tych postaci i pozytywne skojarzenia z nimi wspierają promocję Polski za granicą, zwiększają zasięg kampanii, przyciągają uwagę nowych grup odbiorców i wzmacniają wizerunek Polski jako kraju kreatywnych, otwartych i gościnnych ludzi – podkreśla POT.

Angażując znane twarze, Polska wzięła przykład między innymi ze Szwajcarii, którą promował tenisista Roger Federer, czy Chorwacji, która zatrudniła aktora Johna Malkovicha.

Za muzyczną część kampanii odpowiada Radzimir Dębski „Jimek”, który jako kompozytor i dyrygent z łatwością przełamuje granice gatunków.

Na potrzeby kampanii prócz 30-sekundowych spotów powstały także krótsze wersje materiałów dostosowane do platform takich jak TikTok, YouTube, Instagram czy Facebook.

Kampania potrwa do końca roku. Jej budżet to 7 milionów złotych.

Kluczowe rynki i dane o ruchu turystycznym

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2025 roku Polskę odwiedziło ponad 8,8 miliona turystów zagranicznych, najwięcej Niemców – 22 procent tej liczby. Brytyjczycy stanowili 9 procent gości z zagranicy, Włosi 4 procent a Hiszpanie 3 procent. Polskę odwiedziło też ponad 600 tysięcy turystów ze Stanów Zjednoczonych (7 procent).

– Amerykanie przylatują do Europy, ale też chętnie odwiedzają Polskę. Mamy tam bardzo dużą diasporę. Mamy młode pokolenie, które ma polskie korzenie i przyjeżdża odwiedzać swoje rodziny, czy też miejsce życia swoich przodków – mówi prezes POT.