Paryż zaostrza walkę z nielegalnym najmem
Właściciel mieszkania został ukarany za nielegalną zmianę sposobu użytkowania lokalu bez wymaganej zgody – podało merostwo Paryża, a za nim francuskie media.
Sprawa trafiła do sądu z inicjatywy władz miasta. – To rekordowa kara za jeden lokal – podkreślił w rozmowie z AFP zastępca mera Paryża odpowiedzialny za mieszkalnictwo Jacques Baudrier.
Studio o powierzchni 33 metrów kwadratowych w 8. dzielnicy Paryża było wynajmowane turystom za pośrednictwem platform Airbnb i Booking. W latach 2021–2025 właściciel zainkasował ponad 270 tysięcy euro za łącznie 864 noclegi.
Skala działalności znacznie przekroczyła dopuszczalny limit wynajmu, który do 2025 roku wynosił w Paryżu 120 nocy rocznie (miasto obniżyło go następnie do 90 nocy).
Właściciel próbował dodatkowo rozdzielić działalność pomiędzy dwie spółki – jedna była właścicielem mieszkania, druga zajmowała się jego podnajmem. „Sąd ukarał oba ogniwa tego procederu” – oświadczyły władze miasta. Sąd nakazał również przywrócenie nieruchomości funkcji mieszkalnej.
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Jest to czwarty wyrok skazujący za tego typu wykroczenie od czasu wejścia w życie ustawy regulującej krótki najem w listopadzie 2024 roku, ale pierwszy dotyczący pojedynczego mieszkania w budynku wielorodzinnym.
W kwietniu sąd wymierzył rekordową karę 585 tysięcy euro za nielegalne przekształcenie mieszkań w całym budynku w 9. dzielnicy w lokale na wynajem.
Z kolei w lipcu właścicielka czterech mieszkań oferowanych turystom za pośrednictwem Airbnb bez wymaganej zgody miasta została ukarana grzywną w wysokości 220 tysięcy euro. Taką samą karę poniosła firma świadcząca usługi concierge, która zajmowała się zarządzaniem tymi lokalami.
Walka z nielegalnym najmem krótkoterminowym to element polityki mieszkaniowej władz Paryża – celem jest ograniczenie liczby lokali wycofywanych z rynku mieszkaniowego.
Merostwo zapowiada, że podobnych spraw będzie więcej. – Kilkadziesiąt procesów jest w toku. Tempo nakładania kar będzie rosło. Uważamy, że dzięki nim będziemy mogli szybko odzyskać mieszkania – mówi Jacques Baudrier.
Według władz w Paryżu znajduje się około 25 tysięcy nielegalnych lokali przeznaczonych na krótki najem turystyczny. Miasto utrzymuje specjalny zespół zajmujący się kontrolą tej działalności.
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