WTTC i ICC rozpoczynają strategiczną współpracę na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw z sektora podróży i turystyki. Porozumienie ma połączyć wiedzę WTTC dotyczącą turystyki i podróży, prowadzone przez organizację badania ekonomiczne i wiedzę branżową z globalną siecią biznesową ICC.

Reklama Reklama

Międzynarodowa Izba Handlowa zrzesza ponad 45 milionów firm w ponad 170 krajach. Dzięki partnerstwu MŚP z sektora turystycznego mają otrzymać dostęp do praktycznych wskazówek, narzędzi, wiedzy, kontaktów i możliwości, które mają pomóc im rozwijać działalność i skuteczniej konkurować.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 85 procent wszystkich firm działających w światowej branży turystycznej. Odgrywają przy tym istotną rolę w tworzeniu miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, a także w lokalnym rozwoju gospodarczym.

Bariery ograniczają rozwój małych firm

Jednocześnie mniejsze firmy w nieproporcjonalnym stopniu odczuwają skutki barier utrudniających prowadzenie działalności. Wśród problemów wymieniane są niespójne przepisy, niedobory wykwalifikowanych pracowników, ograniczony dostęp do rynków i finansowania, bariery cyfrowe, problemy z łącznością, wymogi wizowe i inne utrudnienia związane z podróżowaniem.

WTTC i ICC chcą wspólnie identyfikować te bariery i działać na rzecz warunków, które pozwolą MŚP skuteczniej konkurować i rozwijać działalność.

Współpraca obejmie wymianę badań i informacji biznesowych, angażowanie przedsiębiorstw poprzez międzynarodową sieć ICC i organizowanie spotkań liderów sektora publicznego i prywatnego. MŚP mają otrzymać praktyczne narzędzia i wiedzę, a decydenci zyskają dostęp do szerszego zasobu informacji, który ma pomóc w przygotowywaniu praktycznych rekomendacji dotyczących polityki.

Obie organizacje zamierzają włączać perspektywę przedsiębiorstw turystycznych do globalnych badań i działań. Ich celem jest sprawienie, aby polityka krajowa i międzynarodowa lepiej odpowiadała potrzebom firm tworzących sektor podróży i turystyki.

WTTC i ICC wskazują, że przedsiębiorstwa te przyczyniają się jednocześnie do rozprzestrzeniania korzyści ekonomicznych i społecznych z turystyki na całe społeczności.

MŚP są podstawą sektora turystyki

Prezes i dyrektor generalna WTTC Gloria Guevara podkreśliła, że różnorodność sektora podróży i turystyki jest efektem działalności milionów firm na całym świecie, a MŚP są jego podstawą. Jak wskazała, przedsiębiorstwa te tworzą miejsca pracy, wspierają innowacje i sprawiają, że korzyści z turystyki trafiają do lokalnych społeczności.

Jej zdaniem połączenie wiedzy WTTC o podróżach i turystyce z globalnym zasięgiem ICC pozwoli przekazywać rządom informacje bezpośrednio od przedsiębiorstw. Ma to ułatwić współpracę z decydentami przy usuwaniu barier, zwiększaniu konkurencyjności i pobudzaniu inwestycji i zatrudnienia.

John WH Denton AO, sekretarz generalny Międzynarodowej Izby Handlowej, zwrócił uwagę na silne powiązania sektora podróży i turystyki z ludźmi, przedsiębiorstwami i rynkami ponad granicami.

Jak podkreślił, w warunkach niepewności gospodarczej poprawa środowiska operacyjnego dla milionów małych firm działających w sektorze jest zarówno koniecznością ekonomiczną, jak i strategiczną. W jego ocenie partnerstwo ICC i WTTC pozwoli połączyć globalną społeczność biznesową we wspieraniu przedsiębiorczości, poszerzaniu możliwości i zapewnieniu, by rozwój podróży i turystyki przynosił korzyści gospodarkom i społecznościom na całym świecie.

Na początek badania i wymiana wiedzy

Podpisane memorandum ustanawia ramy strategicznej współpracy między WTTC i ICC. Początkowo działania mają koncentrować się na badaniach i zaangażowaniu biznesowym, rozwoju polityki, wymianie wiedzy i tworzeniu możliwości łączenia firm turystycznych z szerszymi międzynarodowymi sieciami biznesowymi.

Obie organizacje zamierzają również apelować do rządów o usuwanie barier regulacyjnych, finansowych, cyfrowych i związanych z mobilnością, które ograniczają możliwości wzrostu gospodarczego.

Partnerstwo WTTC i ICC ma być oparte na praktycznej współpracy wzmacniającej przedsiębiorstwa, a jednocześnie wspierającej miejsca pracy, inwestycje i zrównoważony wzrost gospodarczy na całym świecie.