Konferencja Euronews Travel & Tourism Summit 2026 miała miejsce 29 września. Dyrektor generalny Europejskiej Komisji Turystyki Eduardo Santander mówił podczas niej o skutkach upałów, które tego lata były częstym tematem w Europie. Jego zdaniem „zmiana klimatu jest obecnie największym zagrożeniem dla turystyki”. Wskazał, że z powodu wysokich temperatur pociągi nie mogą czasami kursować, ponieważ rozgrzane szyny się rozszerzają. Z kolei statki wycieczkowe nie mogą pływać po europejskich rzekach, bo poziom wody jest zbyt niski.

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Santander podkreślił, że Europa musi przygotować się do tych zmian w bardziej skoordynowany i kompleksowy sposób. Zwrócił również uwagę, że podróżowanie staje się coraz droższe.

Cel – ułatwić podróżowanie po Europie

Prezes Węgierskiej Agencji Turystycznej Olivér Csendes relacjonował przyszłość marketingu Węgier i szerzej Europy Środkowej. Jak powiedział, chciałby więcej przykładów międzynarodowej współpracy, w ramach których styl życia i regiony byłyby pozycjonowane jako jeden kierunek. Jego zdaniem tworzenie doświadczeń turystycznych nie musi być ograniczone granicami państw. Trasy przebiegające przez kilka krajów, określane również jako „trip-maxxing”, dobrze pasują do regionu, w którym dwie lub trzy stolice znajdują się w odległości do 100 kilometrów od siebie.

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Belgii Bill White mówił z kolei o działaniach mających ułatwić podróże między USA i Belgią. Wskazał na potrzebę poprawienia jakości obsługi na lotniskach. Stany Zjednoczone zamierzają w najbliższych miesiącach uruchomić program Global Entry dla obywateli Belgii. System pozwala wcześniej zatwierdzonym podróżnym o niskim poziomie ryzyka, korzystać z przyspieszonej procedury po przybyciu do tego kraju. Program może zostać uruchomiony przed końcem tego roku lub na początku przyszłego.

Unia Europejska powinna zadbać o lepsze połączenia kolejowe i lotnicze

Europoseł Daniel Attard, uczestniczący w panelu dotyczącym zarządzania przepływem turystów i kształtowania przyszłych kierunków turystycznych, podkreślił potrzebę inwestowania w lepsze połączenia kolejowe i lotnicze. Jak wskazał, wiele miejsc, które mogłyby skorzystać na turystyce, nie ma infrastruktury, dzięki której mogliby do nich przyjechać goście. Dlatego – jego zdaniem – potrzebne są konkretne działania na poziomie europejskim: tworzenie lepszych połączeń, inwestowanie w nowe połączenia i wzmacnianie usług lotniczych.

Z kolei premier Albanii, Edi Rama, opowiadał o tym, jak rozwija się turystyka w jego kraju, kraju, który z „Korei Północnej Europy” stał się kierunkiem odwiedzanym przez wielu podróżnych. Jak podkreślił, Albania koncentruje się obecnie na przyciąganiu turystów „wyższej jakości”. Otwarcie hoteli w Albanii planują takie światowe marki jak Waldorf Astoria i Aman. Pierwszy obiekt w Europie ma też otworzyć sieć Atlantis z Dubaju.

Rama odniósł się też do protestów Albańczyków przeciwko projektowi zagospodarowania wyspy Sazan i budowie kurortu Zvërnec, które popiera Jared Kushner, zieć prezydenta USA Donalda Trumpa. Zapowiedział, że Albania w najbliższych tygodniach ujawni dokumenty dotyczące projektu.