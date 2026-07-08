Drugim pozwanym są Delta Air Lines. Obaj przewoźnicy nie ujawniali podczas rezerwacji, że niektóre miejsca „przy oknie” w samolotach Boeing 737, 757 i Airbus A321 znajdują się, co prawda, przy ścianie kabiny, ale w miejscach, w których okien nie ma. Zakup miejsca „przy oknie” wiązał się z dodatkową opłatą.

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United Airlines wnioskowały o odrzucenie pozwu, argumentując, że stosowany przy rezerwacji termin „miejsce przy oknie” odnosi się wyłącznie do pozycji fotela, ale nie gwarantuje pasażerowi możliwości wyglądania na zewnątrz. Sąd w San Francisco ten wniosek odrzucił.

Linia odmówiła komentarza w sprawie pozwu, zapewniła jednak, że w 2025 roku przewoźnik dodał do portalu rezerwacyjnego więcej informacji, dzięki czemu klienci „mają więcej informacji o tym, czego się spodziewać przy wyborze miejsca”.

os/ kj/