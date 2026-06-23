Singapur zdecydował się złagodzić obowiązujące od lat ograniczenia dotyczące rozwoju bazy noclegowej w historycznych częściach miasta – donosi portal Tourism Review. W wybranych dzielnicach, w których wcześniej obowiązywał zakaz budowy hoteli, możliwe będzie uruchamianie nowych form zakwaterowania, takich jak hostele czy apartamenty na wynajem. Zmiany mają pomóc w przywróceniu aktywności gospodarczej po zmroku i zwiększeniu atrakcyjności centrum miasta zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających.

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Historyczne dzielnice Singapuru zyskają nowe funkcje

Nowe zasady obejmą między innymi Boat Quay i Beach Road. Obszary te, znane z historycznej zabudowy i charakterystycznych kamienic handlowych, przez lata były objęte ścisłą ochroną konserwatorską. Przepisy miały zapobiegać nadmiernej presji turystycznej i chronić lokalną tożsamość. W praktyce oznaczało to zakaz realizacji nowych inwestycji hotelowych. Z czasem zaczęto jednak dostrzegać, że po zakończeniu dnia ulice tych dzielnic stają się coraz mniej aktywne, a lokalne firmy odczuwają spadek liczby odwiedzających. Władze uznały więc, że konieczne jest znalezienie równowagi między zachowaniem historycznego charakteru miasta a potrzebą ożywienia gospodarczego.

Większa elastyczność dla przedsiębiorców

Zmiany zostały przedstawione przez Urban Redevelopment Authority podczas festiwalu Light Singapore. Informację ogłosił minister rozwoju narodowego Singapuru Chee Hong Tat. Jak podkreślił, większa swoboda dla przedsiębiorców może przełożyć się na bogatszą ofertę dla turystów i mieszkańców. Obiekty położone w rejonie rzeki Singapur będą mogły wykorzystywać nowe modele działalności, a przedsiębiorcy otrzymają więcej możliwości dostosowywania swojej oferty do potrzeb rynku. Zdaniem władz większa elastyczność pozwoli tworzyć nowe doświadczenia i zwiększy atrakcyjność tej części miasta.

Ochrona dziedzictwa pozostaje priorytetem

Przedstawiciele administracji podkreślają, że zmiany nie oznaczają rezygnacji z ochrony historycznego charakteru miasta. Wręcz przeciwnie – nowe rozwiązania mają wzbogacić atmosferę dzielnic bez ingerencji w ich dziedzictwo architektoniczne. Jednym z elementów nowej strategii będą specjalne strefy pilotażowe. W wybranych lokalizacjach przedsiębiorcy oraz organizacje społeczne będą mogli testować nowe formy działalności, organizować wydarzenia czasowe i prowadzić eksperymentalne projekty przy mniejszej liczbie formalności.

Singapur chce ożywić życie nocne

Istotnym elementem strategii jest rozwój nocnej gospodarki. Władze miasta inspirują się rozwiązaniami stosowanymi między innymi w Sydney, Seulu i Londynie, gdzie kultura, rozrywka i aktywności rekreacyjne funkcjonują także po zachodzie słońca. Singapur zamierza rozwijać program wydarzeń wieczornych oraz inwestować w instalacje świetlne i projekty artystyczne. Celem nie jest jedynie wydłużenie godzin funkcjonowania miasta, ale stworzenie atrakcyjnych przestrzeni zachęcających mieszkańców i turystów do spędzania czasu poza domem również po zmroku. Jak podkreślają władze, większa aktywność nocna ma sprzyjać integracji społecznej i zwiększać wykorzystanie przestrzeni publicznych.

Zmiany dotyczące historycznych dzielnic wpisują się w szerszy plan rozwoju rejonu Marina Bay. Projekt ma być realizowany etapami i obejmuje zarówno przestrzenie nadbrzeżne, jak i nowe funkcje rekreacyjne. W planach są kolejne obiekty sportowe, rozwój terenów zielonych, nowe instalacje artystyczne oraz projekty kulturalne. Przewidziano również zmiany w sektorze gastronomicznym i handlowym. Całość działań powstaje we współpracy różnych instytucji i jest koordynowana przez Singapore Tourism Board.

Singapur połączy historię z nowoczesnością

Zdaniem urbanistów przyszłość centrum Singapuru nie polega na wyborze pomiędzy zachowaniem dziedzictwa a rozwojem. Celem jest połączenie obu tych elementów. W historycznych częściach miasta coraz częściej pojawiają się kawiarnie i lokale działające do późnych godzin wieczornych. Kolonialna architektura pozostaje nienaruszona, ale przestrzeń zyskuje nowe funkcje odpowiadające współczesnym potrzebom mieszkańców i odwiedzających. Nawet po zakończeniu dnia pracy centrum miasta ma pozostać aktywne i tętniące życiem.

Turyści oczekują atrakcji także po zachodzie słońca

Władze Singapuru zauważają, że współcześni podróżni coraz częściej poszukują doświadczeń wykraczających poza tradycyjne zwiedzanie w ciągu dnia. Rosnące znaczenie zyskują atrakcje dostępne wieczorem i nocą, wydarzenia kulturalne oraz możliwość odkrywania miasta po zmroku.

Dlatego rozwój nocnej gospodarki ma stać się jednym z filarów strategii turystycznej miasta-państwa. Władze liczą, że dzięki temu Singapur przyciągnie jeszcze więcej gości zainteresowanych pełniejszym poznawaniem miasta i atmosferą jednej z najbardziej malowniczych części kraju – nabrzeży rzeki Singapur, które po zmroku mają stać się jeszcze bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i turystów.