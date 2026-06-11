Komisja Europejska wszczęła 4 czerwca wobec Hiszpanii postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Sprawa dotyczy zgodności dekretu królewskiego 933/2021 z unijnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych wykorzystywanych przez organy ścigania – pisze niemiecki portal Reise vor-9.

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Przepisy zobowiązują podmioty świadczące usługi turystyczne do przekazywania szerokiego zakresu informacji o klientach. Według organizacji branżowych wykraczają one poza to, co jest niezbędne do realizowania celów związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Sprzeciw organizacji branży turystycznej

Wspólne stanowisko w tej sprawie zajęły organizacje reprezentujące europejską branżę turystyczną: ECTAA, Efco-HPA, Etoa, Hotrec i Rural Tour. Podkreślają one, że od 2024 roku prowadziły intensywny dialog z hiszpańskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, resortem turystyki, Hiszpańską Agencją Ochrony Danych i Komisją Europejską. Branża przedstawiała analizy prawne, uczestniczyła w konsultacjach publicznych i wielokrotnie wskazywała na ryzyka wynikające ze zbyt szerokich regulacji.

Najwięcej kontrowersji budzi gromadzenie danych. Organizacje zwracają uwagę, że przepisy obejmują nie tylko podstawowe informacje identyfikacyjne, ale również dane dotyczące płatności i lokalizacji podróżnych. Podobne zastrzeżenia zgłasza Komisja Europejska, która analizuje, czy katalog wymaganych informacji nie jest zbyt szeroki.

Przedmiotem kontroli jest także trzyletni okres przechowywania danych i zakres dostępu do nich przez organy ścigania. Zdaniem przedstawicieli sektora turystycznego przedsiębiorcy znaleźli się w trudnej sytuacji, ponieważ muszą jednocześnie spełniać wymogi hiszpańskich regulacji i przestrzegać europejskich przepisów o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo a ochrona prywatności

Branża podkreśla, że wspiera działania służące zwalczaniu terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Zaznacza jednak, że środki bezpieczeństwa powinny być zgodne z zasadami konieczności, proporcjonalności i pewności prawa. Wynik postępowania może mieć znaczenie nie tylko dla Hiszpanii, ale również dla przyszłych regulacji dotyczących gromadzenia danych podróżnych w całej Unii Europejskiej.