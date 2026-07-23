Egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytnego Dziedzictwa zapowiedziało kompleksową modernizację stanowiska archeologicznego w Sakkarze – jednego z najcenniejszych miejsc dziedzictwa kulturowego kraju – informuje rządowy serwis sis.gov.eg.

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Władze podkreślają, że przedsięwzięcie wpisuje się w szerszą wizję rozwoju turystyki w Egipcie, opartą na „zintegrowanym podejściu”, które oznacza zachowanie wyjątkowej wartości historycznej zabytków przy jednoczesnym dostosowaniu ich do potrzeb współczesnej turystyki i zwiększeniu dostępności dla rosnącej liczby turystów.

Nowoczesna infrastruktura i wygoda zwiedzania

Projekt, nadzorowany przez Najwyższą Radę Starożytności, zakłada poprawę infrastruktury i polepszenie standardu obsługi turystów. Jego kluczowym elementem jest modernizacja sieci dróg wewnętrznych, która ma usprawnić poruszanie się między poszczególnymi zabytkami i zwiększyć przepustowość całego obszaru.

Modernizacja obejmuje również rozbudowę zaplecza dla odwiedzających. W planach jest między innymi stworzenie stref odpoczynku, montaż miejsc siedzących i budowa zadaszonych przestrzeni dla ochrony przed słońcem.

Istotnym założeniem projektu jest zachowanie autentycznego charakteru miejsca. Wszystkie prace przeprowadzone zostaną zgodnie z międzynarodowymi normami technicznymi i konserwatorskimi – zapewniają władze.

Nowe inwestycje mają nie tylko poprawić komfort zwiedzania, ale także umożliwić lepsze zarządzanie ruchem turystycznym, który w ostatnich latach systematycznie rośnie.

Sakkara – najstarsza nekropolia Egiptu

Leżąca około 35 kilometrów na południe od Kairu Sakkara to najstarsza i najbardziej prestiżowa część nekropoli Memfis – jednego z najważniejszych miast starożytnego Egiptu, z kompleksem grobowców składającym się z kilkudziesięciu zachowanych w różnym stanie piramid i mastab (grobowce w kształcie ściętego ostrosłupa na prostokątnym planie). Chowano tu królów najstarszych dynastii i dostojników państwowych.

Najważniejszym zabytkiem jest piramida Dżesera – najstarsza spośród egipskich piramid, wzniesiona około 2650 roku przed naszą erą.

Na zachód od piramidy Dżesera od lat 80. XX w. prowadzi badania Polsko-Egipska Misja Archeologiczna, kierowana najpierw przez Karola Myśliwca, a obecnie przez Kamila Kuraszkiewicza. Do jej najciekawszych odkryć należą grobowce Merefnebefa, Nianchnefertum i Ichiego, Sucha Fosa i Górna Nekropola.

Kilka dni temu egipskie i światowe media doniosły o kolejnych znaleziskach w Sakkarze. W nekropolii Bubasteion archeologowie odkryli trzy wykute w skale grobowce z okresu Nowego Państwa (XVI-XI wiek przed naszą erą), a w nich inskrypcje hieroglificzne i elementy wyposażenia grobowego.

Minister turystyki i starożytnego dziedzictwa Sherif Fathy podkreślił, że odkrycie potwierdza ogromny potencjał badawczy i turystyczny Sakkary, w której wciąż znajdują się nieodkryte skarby. Zwrócił uwagę, że kolejne odkrycia wzmacniają znaczenie tego miejsca jako jednego z najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Egipcie.

Od 1979 roku Sakkara figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO jako część zespołu zabytkowego obejmującego starożytne Memfis wraz z jego nekropoliami i piramidami w Gizie.