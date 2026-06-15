Od dziś rezerwujący wybrane noclegi na Airbnb we wszystkich 16 miastach, w których rozgrywane będą mecze mistrzostw świata w piłce nożnej, mogą liczyć na wyjątkowy dodatek – bezpłatne bilety na mecz piłkarski – informuje w komunikacie Airbnb.

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Pobyty, przy średniej cenie wynoszącej 385 dolarów za noc, można zarezerwować w terminach meczów odbywających się w każdym z miast, od fazy grupowej i pucharowej aż po finał.

– Gospodarze Airbnb nie tylko oferują miejsce na pobyt – zapewniają także bardziej autentyczny sposób na poznanie miasta. A podczas najbliższych mistrzostw świata robią coś wyjątkowego – ułatwiają kibicom podążanie za swoimi drużynami, gdziekolwiek dotrą one w rozgrywkach, oferując bezpłatne bilety w ramach pobytu w wybranych domach we wszystkich miastach-gospodarzach – mówi dyrektor ds. biznesowych Airbnb Dave Stephenson, cytowany w komunikacie.

– Dorastałem, grając w piłkę nożną – piłka jest częścią mojego życia, odkąd nauczyłem się chodzić. Możliwość podzielenia się z gośćmi miłością do tej gry i zapewnienia im wstępu na mecz mistrzostw świata to coś, co nawet mi się nie śniło, gdy po raz pierwszy opublikowałem ofertę swojego domu na Airbnb. Na tym właśnie polega przyjmowanie gości – dodaje Federico Zimmerman z Dallas w Teksasie.

Jak zdobyć bezpłatne bilety na mecze piłkarskie?

Aby kibicować drużynom z trybun, należy wyszukać w aplikacji Airbnb lub na stronie Airbnb.com miejsca na pobyt w terminach meczów rozgrywanych w miastach-gospodarzach. Oferty, które obejmują bezpłatne bilety, będą wyróżnione ikoną piłki nożnej na górze strony.

Foto: Airbnb

Następnie należy podać termin pobytu, liczbę osób i formę płatności, aby potwierdzić rezerwację. Po potwierdzeniu gospodarz przekaże szczegółowe informacje, jak uzyskać bilety – dostanie je każdy gość będący częścią grupy.

Jak podkreśla Airbnb, są to bilety na miejsca premium z doskonałym widokiem na boisko. Airbnb ma do rozdania w sumie 1300 biletów – zarówno biletów-niespodzianek dla gości, którzy zarezerwowali pobyt już w czasie fazy grupowej, jak i biletów uwzględnionych w cenie wybranych przyszłych pobytów we wszystkich miastach-gospodarzach.