W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 49 złotych – pokazuje najnowszy raport Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

Spadek był więc nieco większy niż wzrost z poprzedniego tygodnie, który wyniósł 35 złotych. Generalnie jednak nie odbiegał zbytnio od wcześniejszych ruchów cen, kiedy średnia spadła o 9 i 2 złote, a wcześniej wzrosła o 64 złote, spadła o 11 złotych i rosła o 45, 1, 20, 136, 43, 28, 47, 64 i 10 złotych.

Największe zniżki w ostatnim tygodniu Traveldata zauważyła w ofertach wakacyjnych podróży na Teneryfę, o 334 złote, na Synaju, o 323 złote i na Sardynii – o 271 złote.

Były też podwyżki – najbardziej wzrosły ceny wycieczek na Costa de la Luz - o 670 złotych, na Półwysep Chalcydycki – o 216 złotych i na Fuerteventurę – o 112 złotych.

Zmiany średnich cen, jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazują dołączone przez autorów analizy grafiki.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak widać w minionym tygodniu spadły ceny wszystkich najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej na Wyspy Kanaryjskie i do Egiptu – o 119 i 107 złotych. A w mniejszym stopniu do Turcji, Grecji i Bułgarii – o 64, 30 i 26 złotych.

Rok temu wycieczki były tańsze o 200 złotych

Porównanie średniej ceny imprezy turystycznej z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku pokazała, że ta pierwsza była o 216 złotych wyższa.

Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie autorzy opracowania odnotowali w wypadku ofert wakacji na Lanzarote, o 1209 złotych, na Kosie, o 587 złotych, i na Costa de la Luz – o 557 złotych.

Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowali odnośnie Sardynii – o 662 złote, Cypru – o 527 złotych, i Sycylii – o 272 złote.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu rosły ceny wycieczek do wszystkich pięciu najważniejszych z punktu widzenia polskich klientów biur podróży krajów. Wyspy Kanaryjskie o 496 złotych, Grecja o 281 złotych, Egipt o 207 złotych, Bułgaria o 172 złote, a Turcja o 154 złote.

Jeśli zaś chodzi o uczęszczane kierunki, „największe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano w Tunezji, Hiszpanii kontynentalnej i Włoszech o 390, 380 i 375 złotych, a mniejsze w Portugalii oraz na Majorce i Malcie o 104, 96 i 77 złotych. Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast na Cyprze, w Maroku i w Albanii o 527,261 i 98 złotych” – czytamy w raporcie.

Autorzy raportu porównują też ceny paliwa i kursy walut w ujęciu rok do roku. Jak piszą, cena paliwa lotniczego Jet-a1wyniosła w zeszłym tygodniu 4,46 złotego za litr wobec 2,62 złotego za litr, była więc o 88,8 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem TEŻ była wyższa o 88,8 procent, a przed dwoma tygodniami była wyższa o 84,2 procent). Złoty był za to w ostatnim tygodniu nieco silniejszy w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, bo o 0,7 procent (przed tygodniem był silniejsza o 1,9 procent, podobnie przed dwoma tygodniami).

Jakie to miało znaczenie? Wspólny wpływ obu czynników na koszty organizatorów turystyki był dla nich niekorzystny, bo zawierał się w przedziale od 240 do 250 złotych (przed tygodniem wynosił od 265 do 275, a przed dwoma tygodniami od 250 do 260 złotych) – wyjaśniają eksperci z Traveldaty w swojej analizie.

First czy last minute? Co się bardziej opłacało?

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak piszą dalej, średnia cena wyjazdu sierpniowego w ramach sezonu lato 2026 na początku sprzedaży first minute, czyli we wrześniu 2025 roku, była o ponad 11 procent niższa od zeszłorocznej średniej ceny last minute w wypadku wyjazdów na sierpień 2025. „Oznacza to, że klienci, którzy wykupili oferty sierpniowe 2026 niewiele ponad pół roku temu, kupili je średnio około 600 złotych za osobę (czyli 1200 zł za dwie osoby) taniej niż gdyby kupowali zeszłoroczną ofertę last minute w lipcu 2025” – konkludują i ilustrują swój wniosek wykresem.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

„Od początku sprzedaży ofert first minute na lato 2026 roku średnia cena tych wyjazdów rośnie i obecnie osiągnęła już poziom cen z zeszłorocznych ofert last minute. Oznacza to, że klienci biur podróży kupując oferty first minute we wrześniu, październiku i listopadzie 2025 roku, nie tylko płacili średnio od około 1000 złotych do 1200 złotych taniej za dwie osoby, niż gdyby kupowali oferty w zeszłorocznej ofercie last minute, ale również zaoszczędzili po około 1000 złotych do 1200 złotych za dwie osoby, niż gdyby kupowali te oferty teraz”.

„Rozpatrujemy średnią cenę wyjazdów liczoną dla 33 destynacji wakacyjnych, średnie ceny dla poszczególnych destynacji mogą się różnić w tej ocenie. W obecnym materiale pokazujemy porównania cenowe do cen last minute z zeszłego roku i do początku sprzedaży first minute sezonu lato 2026 na przykładzie greckiej Krety (średnie oszczędności to ponad 1800 złotych za dwie osoby)”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Duży rozrzut cen w biurach podróży rok do roku

W porównaniach rok do roku średnich cen wycieczek autorzy raportu odnotowują, że najbardziej obniżyły je biura Join UP! i Best Reisen – o 320 i 150 złotych. W mniejszym stopniu spadły średnie ceny w Neckerze, Oasisie i ETI – po około 90 złotych. W pozostałych biurach zanotowano jednak tylko wzrost cen – od 60 złotych (Rainbow) do zwyżek o ponad 500 złotych.

W liczbie najatrakcyjniejszych „bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (...)”, to pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 55 ofert, drugie Itaka z liczbą 44 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 41 ofert.

„Najwięcej najniższych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały Join Up! i Anex Tour - 6 i 5 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura Itaka i Rainbow – 9 i 8 ofert, na kierunkach kanaryjskich TUI Poland i Itaka - 9 i 5 ofert, a na tureckich Anex i Itaka – 7 i 5 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały Anex Tour i Join Up! - 4 i 3 oferty, a w Bułgarii TOP Touristik i Best Reisen – 3 i 2 oferty”.

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie, Tunezji i Turcji, biuro Itaka w Turcji, a biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji” - podsumowują autorzy opracowania.

W którym biurze podróży najtańsze hotele?

W kolejnej części analizy eksperci Traveldaty dzielą się kolejną informacją – pokazują biura podróży, które w ostatnim tygodniu „po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne”. Podkreślają, że robią to z zachowaniem ścisłej porównywalności oferowanych przez touroperatorów kierunków.

Okazuje się, że w ostatnim tygodniu w czołowej piątce nie nastąpiły żadne zmiany. Na trzech pierwszych miejscach nadal znajdowały się biura Grecos, TOP Touristik (poprzednio na trzecim) i Anex Tour (poprzednio na drugim).

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Raport wieńczą tabele pokazujące „liderów cen”, czyli biura, które oferowały w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.

W tym tygodniu podobnie jak w poprzednim pod lupę wzięli wyjazdy do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych na Cyprze, w Egipcie, Grecji, Tunezji i Włoszech.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 13 maja 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 6 maja 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 15 maja 2025 roku w ujęciu rok do roku.