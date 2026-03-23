Nowa dyrektywa o imprezach turystycznych. Jakie rodzi ryzyka dla biur podróży?

Parlament Europejski 12 marca 2026 roku przyjął nowelizację dyrektywy (UE) 2015/2302 dotyczącej imprez turystycznych. Decyzja kończy etap intensywnych prac legislacyjnych, które – jak podkreślają przedstawiciele branży turystycznej – mogły pierwotnie przynieść rozwiązania trudne, a w części wręcz niemożliwe do wdrożenia (np. brak zaliczek na poczet imprez turystycznych).
Niemiecki związek branży turystyki online VIR przyjął ostateczny kształt regulacji z wyraźną ulgą. – Pierwsze propozycje rodziły poważne problemy operacyjne dla dużej części rynku. Tym bardziej istotne jest, że ustawodawca uwzględnił głos praktyków i skorygował kluczowe zapisy – podkreśla Michael Buller, członek zarządu organizacji.
Jednym z najważniejszych efektów negocjacji jest sprecyzowanie definicji imprezy turystycznej i wyraźne odróżnienie jej od pojedynczych usług. To rozróżnienie ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania rynku – chroni model działalności touroperatorów, a jednocześnie zwiększa pewność prawa w dystrybucji, zwłaszcza w kanałach cyfrowych. W opinii VIR tworzy to także podstawy dla rozwoju nowych technologii, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach rezerwacyjnych.
Branża pozytywnie ocenia również sprecyzowanie, że sama obecność dodatkowych ofert na stronie internetowej lub ogólna reklama nie oznacza automatycznie zaproszenia do zakupu kolejnych usług turystycznych. To szczególnie istotne w sprzedaży online, w której brak takich zapisów mógłby prowadzić do licznych sporów interpretacyjnych.
Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek informacyjny w wypadku rezerwacji, które nie stanowią imprezy turystycznej. Zgodnie z art. 5a sprzedawcy będą musieli w jasny i widoczny sposób informować klientów o braku ochrony właściwej dla pakietów. Kierunek zmian jest oceniany pozytywnie, jednak – jak zaznacza VIR – praktyczne implementowanie tych wymogów w złożonych procesach rezerwacyjnych pozostaje wyzwaniem.
Zmodyfikowano również zasady bezkosztowego odstąpienia od umowy w sytuacjach nadzwyczajnych. Choć przepisy złagodzono względem wcześniejszych propozycji, to w opinii branży ich większe usystematyzowanie oznacza jednocześnie przeniesienie dodatkowego ryzyka na organizatorów. W czasach niestabilności politycznej w różnych regionach świata może to wpłynąć na kalkulowanie ofert i poziom cen.
Nierozwiązany pozostaje natomiast problem strukturalny, który ujawnił się szczególnie w czasie pandemii COVID-19. W razie masowych anulacji organizatorzy są zobowiązani do zwracania pieniędzy klientom w ciągu 14 dni, nie mając jednocześnie podobnych narzędzi odzyskiwania środków zainwestowanych w hotele i bilety lotnicze.
Nowy, system dobrowolnych voucherów porządkuje część rozwiązań, ale – zdaniem VIR – nie stanowi odpowiedzi na ryzyko systemowego załamania rynku.
Po przyjęciu przez Parlament Europejski dyrektywa wymaga jeszcze formalnej akceptacji Rady UE. Państwa członkowskie będą miały około 28 miesięcy na wdrożenie nowych przepisów, co oznacza, że ich stosowanie może rozpocząć się około roku 2029.
