Raport „Polaków portret własny” autorstwa byłej pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski Barbary Mróz-Gorgoń był w ostatnich dniach najgorętszym tematem debaty publicznej w Polsce.

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Dokument, który miał być próbą analizy tożsamości Polaków i wizerunku Polski oraz podstawą dalszych prac strategicznych, wywołał falę krytyki: eksperci i internauci wytykali autorce liczne błędy merytoryczne i językowe, wskazujące na użycie sztucznej inteligencji, w tym nieprawdziwe dane, dziwne sformułowania (na przykład „tradycyjna chlebowość”), zaskakujące tezy (na przykład o znajomości języka mandaryńskiego wśród młodych Polaków) czy błędne umiejscowienie miast na mapie Polski (na przykład Katowice w „północnym centrum”).

Dziś do sprawy odniosło się Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, reprezentujące branżę spotkań i wydarzeń. Jak informuje, 5 czerwca 2025 roku podpisało z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na realizację zadania publicznego „Marka Polska – podstrategia turystyczna”, za którą resort zapłacił około 180 tysięcy złotych.

SKKP jako formalny beneficjent dotacji i strona umowy odpowiadało za przygotowanie dokumentu „Strategia Marka Polska – podstrategia turystyczna”. Zawarło w nim między innymi wnioski z badań, analiz, konferencji, warsztatów eksperckich i paneli dyskusyjnych.

Raport poza projektem

SKKP podkreśla, że kontrowersyjny raport „Polaków portret własny” (stowarzyszenie widnieje na stronie tytułowej raportu i pod hasłem „zespół”) nie był częścią realizowanego zadania publicznego, nie został zamówiony w jego ramach ani sfinansowany z przyznanej dotacji. Pieniądze publiczne zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a projekt został rozliczony i zaakceptowany przez resort.

Zgodnie z oświadczeniem już na etapie składania oferty konkursowej do ministerstwa stowarzyszenie przewidziało udział ekspertów zewnętrznych w realizacji projektu. W dokumentacji jako głównego kierownika merytorycznego całego przedsięwzięcia wskazano Barbarę Mróz-Gorgoń.

Oto pełna treść oświadczenia opublikowanego przez SKKP:

W związku z dyskusją wokół raportu „Polaków portret własny” chcemy uporządkować fakty dotyczące roli Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce oraz wykorzystania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

5 czerwca 2025 r. SKKP podpisało z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na realizację zadania publicznego „Marka Polska – podstrategia turystyczna”. Umowa była wynikiem rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wsparcia turystyki – Edycja 2025”.

Projekt obejmował: przygotowanie dokumentu „Strategia Marka Polska – podstrategia turystyczna”, zawierającego prace badawcze i eksperckie: badania fokusowe, wywiady pogłębione, analizę sentymentu – przekrojowa analiza opinii turystów, przygotowanie raportu z badań fokusowych, przygotowanie skróconego podsumowania najważniejszych założeń i wniosków strategii (executive summary); organizację konferencji „Przyszłość Marki Polska”, organizację warsztatów eksperckich i paneli dyskusyjnych, warsztatów metodą design thinking, udział ekspertów w pracach nad podstrategią oraz działania administracyjne.

Kwota dotacji wykorzystana w projekcie wyniosła 179 738,19 zł.

Raport „Polaków portret własny” nie był elementem tego zadania publicznego, nie został zamówiony przez SKKP w ramach umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i nie był finansowany jako jeden z rezultatów projektu.

Zgodnie z umową byliśmy zobowiązani złożyć pełne sprawozdanie z realizacji projektu do końca stycznia 2026 roku. Sprawozdanie to wraz z dokumentami objętymi zamówieniem zostało przyjęte przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń była kierownikiem merytorycznym projektu. Wraz z innymi ekspertami została przez nas wybrana do tej roli już na etapie składania przez SKKP oferty konkursowej. Podstawą zaangażowania wszystkich ekspertów merytorycznych były ich udokumentowane doświadczenia zawodowe i naukowe, co odpowiadało zakresowi i celom merytorycznym zadania.

Raport „Polaków portret własny”, który stał się przedmiotem publicznej dyskusji, nie był dokumentem zamówionym w ramach umowy SKKP z Ministerstwem Sportu i Turystyki ani dokumentem przekazanym przez Stowarzyszenie do Ministerstwa jako rezultat lub element rozliczenia tej dotacji.