Usługi oferują wspólnie czarterowy przewoźnik lotniczy Enter Air i jego biuro podróży, Nekera.

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Loty szyte na miarę biznesu

Jak wyjaśnia prezes Nekery Maciej Nykiel w komunikacie prasowym, za obsługę, sprzedaż i relacje z klientami w ramach Enter Charter w całości odpowiada prowadzone przez niego biuro podróży, „jeden z czołowych polskich touroperatorów wchodzący w skład grupy kapitałowej Enter Air”.

Przypomina przy tym, że Nekera od siedmiu lat organizuje zagraniczne wyjazdy, głównie do krajów basenu Morza Śródziemnego, jak Grecja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Bułgaria, Cypr, Malta i Maroko. Oferuje też pakiety dynamicznie łączące noclegi i przeloty „do około 150 innych kierunków wakacyjnych”. Współpracuje z ponad dwoma tysiącami biur podróży w całej Polsce. „Teraz to potężne logistyczne know-how zostaje udostępnione klientom biznesowym i grupowym w formie Enter Charter” – pisze.

– Stworzenie Enter Charter to dla nas naturalny krok w rozwoju biznesu – podkreśla Nykiel, cytowany w komunikacie. Dysponujemy siecią agencyjnych biur podróży, świetnym zespołem ekspertów i niezawodną flotą Enter Air. Mamy doświadczenie w organizowaniu podróży dla tysięcy osób. Teraz tę samą perfekcyjną organizację i elastyczność oferujemy klientom, którzy chcą wynająć cały samolot tylko dla swojej grupy. Loty ad hoc to dziś znacznie więcej niż tylko sposób na przemieszczanie się z punktu A do punktu B. To odzyskany czas, wyjątkowy komfort i logistyka biznesowa. Pokład naszego boeinga 737 w mgnieniu oka może stać się mobilną salą konferencyjną, spersonalizowaną pod potrzeby i oczekiwania grupy podróżnych.

Cały samolot do dyspozycji wynajmującego

„Enter Charter to usługa zaprojektowana tak, aby maksymalnie uprościć logistykę i podnieść komfort grupowych podróży. Wynajęcie całego boeinga 737 to brak kolejek, brak przesiadek i pełna elastyczność” – zachwala Nykiel w komunikacie.

– Kiedy drzwi kabiny się zamykają wyłącznie dla jednej grupy, pokład przestronnego samolotu błyskawicznie zmienia swoją funkcję. Staje się mobilną salą konferencyjną, prywatną przestrzenią do networkingu lub miejscem na ostatni briefing przed ważnym wydarzeniem biznesowym albo sportowym meczem. Pasażerowie mogą korzystać z przygotowanego dla nich cateringu, a firma organizująca lot – przeznaczonymi tylko dla niej komunikatami z kabiny pilota lub logo wyeksponowanym na zagłówkach foteli (lub wieloma innymi usługami personalizacji podróży). Cała firma, drużyna sportowa (wraz z niestandardowym sprzętem) czy uczestnicy wyjazdu motywacyjnego lecą razem, w jednym samolocie. Lądują o tej samej godzinie, co znacząco upraszcza logistykę i obniża koszty dalszej organizacji – od transferów autokarowych po check-in w hotelu – wylicza zalety wynajęcia samolotu dyrektor odpowiedzialny za projekt Enter Charter w Nekerze Paweł Łęcki.

Flota Enter Aira to 49 boeingów 737

Enter Air, największa prywatna linia lotnicza w Europie Środkowej, dysponuje w tym sezonie flotą 49 samolotów, w tym najnowszych boeingów 737 MAX 8. Ma je rozmieszczone w kilku bazach w Europie: na głównych lotniskach w Polsce, a także we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwajcarii, „co pozwala elastycznie reagować na potrzeby klientów”.

– Eksperci Enter Charter podkreślają, że wynajęcie całego samolotu to nie tylko luksus, ale często wynik kalkulacji. Przy optymalnym wypełnieniu samolotu, koszt wyczarterowania całej maszyny – po zsumowaniu oszczędności logistycznych – bywa porównywalny z zakupem biletów na tradycyjne połączenia rejsowe lub jest nawet niższy. Zyskuje się przy tym komfort i czas, który można przeznaczyć na właściwy cel wyjazdu – dodaje Nykiel.

Nekera stała się częścią Grupy Enter Air, kiedy przewoźnik lotniczy przejął 85 procent udziałów w tej firmie w lipcu tego roku.