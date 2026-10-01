Celem jest połączenie miejsc i atrakcji, które dotychczas często funkcjonowały jako oddzielne produkty turystyczne. Planowany szlak ma ułatwić podróżnym łączenie podczas jednej podróży takich miejsc jak Copán w Hondurasie, Tikal w Gwatemali, Chichén Itzá w Meksyku, Caracol w Belize czy Joya de Cerén w Salwadorze.

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Porozumienia dotyczące współpracy zawarto podczas 82. sesji komisji regionalnej Organización Mundo Maya w Hondurasie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz turystycznych oraz ponad 15 touroperatorów z regionu, pisze portal Tour Expi.

Majowie od Meksyku do Salwadoru

Współpraca obejmuje trzy projekty: wspólny szlak turystyczny przez region Majów, przygotowanie przewodników po lokalnych inicjatywach turystycznych przy wsparciu UNESCO i opracowanie wspólnych materiałów do międzynarodowych działań marketingowych.

Ana Montaño Medina, dyrektor generalna ds. inwestycji turystycznych w meksykańskim Ministerstwie Turystyki i dyrektor wykonawcza Organización Mundo Maya, podkreśla, że poszczególne atrakcje mają się wzajemnie uzupełniać. Jak wskazuje, turysta odwiedzający Copán powinien móc kontynuować podróż do Tikal, Chichén Itzá, Caracol czy Joya de Cerén.

Planowany Ruta Turística del Mundo Maya ma połączyć ofertę kulturalną, przyrodniczą i historyczną pięciu krajów. Podczas spotkania odbyła się druga sesja wspólnych warsztatów poświęconych formalnemu rozwojowi trasy.

Minister Turystyki Meksyku Josefina Rodríguez Zamora określa świat Majów jako wspólną przestrzeń kulturową, łączącą region historią, dziedzictwem i społecznościami podtrzymującymi tę tożsamość.

Mieszkańcy w centrum zainteresowania

Drugą dziedziną współpracy jest rozwój turystyki opartej na lokalnych społecznościach. Planowane przewodniki mają identyfikować i promować inicjatywy turystyczne mieszkańców. Ich podstawą ma być publikacja „Viajes por el Mundo Maya”, przedstawiona przez Meksyk we współpracy z UNESCO w 2025 roku.

Pięć państw chce również przygotować wspólne materiały informacyjne i promocyjne. Organización Mundo Maya łączy tym samym rozwój transgranicznego produktu turystycznego ze wsparciem lokalnych społeczności i ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.