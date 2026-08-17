Coraz mniej Polaków ogranicza swoje plany wyjazdowe do lipca i sierpnia, doceniając zalety podróży jesiennych: niższe ceny, mniej turystów i bardziej komfortowe temperatury – pisze w komunikacie wyszukiwarka lotów Kiwi.com. Jak wynika z jej danych, liczba polskich pasażerów podróżujących między wrześniem a listopadem 2026 roku wzrosła, licząc rok do roku, o 43,1 procent, a liczba rezerwacji o 51,5 procent.

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Co więcej, jesienne wyjazdy nie są już domeną wyłącznie podróżujących w pojedynkę czy par bez dzieci – coraz częściej decydują się na nie także rodziny.

Podium rankingu najpopularniejszych kierunków zajmują Włochy, Hiszpania i Grecja, a kolejne miejsca Malta, Portugalia i Chorwacja.

Nowe kierunki rosną w siłę

Jednocześnie dynamicznie rośnie zainteresowanie mniej oczywistymi kierunkami – w tej kategorii liderem są Węgry, które zanotowały 190-procentowy wzrost liczby pasażerów. Za nimi plasują się Islandia (+147 procent), Gruzja (+141 procent), Szwajcaria (+133 procent) i Rumunia (+130 procent).

Wzrosty w okresie jesiennym notują niemal wszystkie popularne kierunki urlopowe. Znacznie więcej Polaków będzie podróżować w tym roku do Albanii (+128 procent), na Maltę (+59 procent), do Portugalii (+46 procent), Turcji (+49 procent) i Maroka (+88 procent). Na popularności zyskuje również Japonia, którą odwiedzi o 75 procent więcej polskich turystów, a także inne dalekie kierunki, takie jak Korea Południowa i Singapur.

– Jesień staje się coraz atrakcyjniejszym czasem na podróżowanie, szczególnie dla osób, które mogą pozwolić sobie na wyjazd poza tradycyjnym sezonem wakacyjnym – mówi rzeczniczka Kiwi.com. Daniela Chovancová, cytowana w komunikacie.

– Wrzesień i październik oferują świetny kompromis – łagodniejsze temperatury, mniej turystów i możliwość spokojniejszego odkrywania popularnych miejsc. Dla podróżnych, którzy chcą uniknąć intensywnych letnich upałów, wyjazd właśnie jesienią może być świetną alternatywą dla rosnącego trendu „coolcationingu” – dodaje.

Tańsze bilety, krótsze wyjazdy

Jesienne podróże zyskują na popularności również dlatego, że są przystępniejsze cenowo. Jak zauważa Kiwi.com, mimo znaczącego wzrostu liczby polskich pasażerów mediana ceny biletu spadła w analizowanym okresie o 9,4 procent, z 133,2 euro do 120,7 euro.

Jesienne podróże nie są długie – mediana długości pobytu nadal wynosi pięć dni, co potwierdza popularność krótszych wyjazdów. Z kolei mediana czasu między rezerwacją a wylotem wynosi 85 dni.