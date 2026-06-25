Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Rzecznik Finansowy przygotowali poradnik dla turystów – listę pięciu kroków, które warto wykonać przed wykupieniem wycieczki i wyruszeniem w podróż.

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Krok 1: Sprawdź informacje na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o kierunku podróży warto odwiedzić stronę MSZ z alfabetyczną listą krajów i informacjami dla podróżujących. Można je znaleźć także w aplikacji mObywatel (usługa „Polak za granicą” w sekcji „Podróż”).

Wyjazd warto zgłosić w systemie Odyseusz. Dzięki temu w razie potrzeby MSZ będzie mogło się skontaktować z turystą przebywającym za granicą.

Krok 2: Sprawdź przedsiębiorcę turystycznego

Przed wykupieniem wycieczki lub wczasów warto sprawdzić, czy ich organizator działa zgodnie z prawem, ma wpis do ewidencji przedsiębiorców turystycznych i wymagane prawem zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności. Można to zrobić na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, wchodząc w zakładkę „Ewidencja” i wpisując na przykład nazwę przedsiębiorcy. UFG zarządza Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym (TFG) i Turystycznym Funduszem Pomocowym (TFP), które chronią podróżnych.

W ewidencji przedsiębiorców turystycznych można sprawdzić status działalności (powinna być aktywna), zakres terytorialny (powinien obejmować wybrany kierunek), a także zabezpieczenie finansowe (powinno być ważne w dniu zawarcia umowy).

– Jeśli przedsiębiorcy nie ma w ewidencji, może działać niezgodnie z prawem. Osobom korzystającym z jego usług nie będzie przysługiwać ochrona funduszy turystycznych – przestrzega Damian Ziąber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, cytowany w komunikacie prasowym.

Są nieliczne wyjątki, kiedy wpis do ewidencji nie jest wymagany, między innymi wtedy, gdy dany podmiot organizuje imprezy turystyczne okazjonalnie, niezarobkowo i wyłącznie dla ograniczonej grupy podróżnych (wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie).

Krok 3: Przeczytaj dokładnie umowę

Umowa powinna dotyczyć imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych. Powinna w niej znaleźć się informacja o składce na TFG (odprowadzanej zarówno od imprez turystycznych, jak i powiązanych usług turystycznych) oraz TFP (tylko od imprez turystycznych).

Turysta organizujący wyjazd samodzielnie nie jest objęty ochroną funduszy turystycznych.

Krok 4: Zadbaj o ubezpieczenie

Wyjeżdżając na wakacje do państw Unii Europejskiej i krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), warto zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Można ją bezpłatnie wyrobić po złożeniu wniosku do NFZ, na przykład przez Internetowe Konto Pacjenta. Dzięki EKUZ wszyscy ubezpieczeni w NFZ mogą liczyć na pomoc medyczną za granicą na takich samych zasadach jak obywatele kraju zdarzenia (lista krajów dostępna jest tutaj).

Warto jednak pamiętać, że karta EKUZ nie gwarantuje pokrycia kosztów transportu medycznego, a także transportu zwłok do Polski, które mogą kosztować nawet setki tysięcy złotych. Dlatego niezależnie od kierunku wyjazdu koniecznym elementem wakacyjnego wyjazdu powinno być dobre ubezpieczenie.

– Wybierając ubezpieczenie, zwróćmy szczególną uwagę na limity (maksymalne kwoty) odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń przeznaczone na koszty leczenia za granicą, koszty transportu medycznego do kraju w celu dalszego leczenia bądź do miejsca zamieszkania oraz kosztów transportu zwłok – mówi Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego.

Zwraca uwagę, że limity te są stosunkowo niskie w podstawowych ubezpieczeniach oferowanych obowiązkowo przez touroperatorów. Ich zakres jest też ograniczony do kosztów leczenia za granicą i NNW. Zwykle jednak istnieje możliwość wykupienia szerszych pakietów.

– Należy również rozważyć rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Warto też upewnić się, czy dany rodzaj sportu jest objęty podstawową umową, czy trzeba dopłacić dodatkową składkę, gdyż jest on uznawany za sport ekstremalny. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe powinny zwrócić uwagę, czy polisa obejmuje ochronę w sytuacji zaostrzenia takiej choroby – dodaje ekspert.

Warto dodatkowo rozważyć ubezpieczenie od rezygnacji z wycieczki z przyczyn losowych – organizator nie musi w takiej sytuacji zwrócić pieniędzy.

Krok 5: Poznaj swoje prawa w razie nieprzewidzianych problemów

Jeśli organizator imprezy turystycznej ogłosi niewypłacalność w trakcie pobytu turysty za granicą, ten powinien skontaktować się z urzędem marszałkowskim w województwie, w którym organizator ma siedzibę. To urząd uruchamia środki z zabezpieczenia finansowego przedsiębiorcy (a w razie konieczności także z TFG) i organizuje powrót turystów do kraju.

Jeśli organizator ogłosi niewypłacalność przed wyjazdem turysty na wycieczkę albo przed wykorzystaniem przez niego wszystkich opłaconych świadczeń, podróżny powinien złożyć wniosek o zwrot pieniędzy do instytucji, która udzieliła organizatorowi zabezpieczenia finansowego (zakład ubezpieczeń lub bank). Jej dane powinny się znajdować w umowie. Instytucja ta pokrywa roszczenia do wyczerpania sumy gwarancyjnej. A jeśli środki się wyczerpią, a podróżni nie otrzymają wszystkich należnych im kwot – instytucja przekazuje dokumentację do TFG, który realizuje pozostałe wypłaty.

Jeśli wyjazd zostanie odwołany z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności (np. powódź, tsunami, wybuch działań wojennych itp.), organizator powinien zwrócić klientowi pieniądze. W szczególnych sytuacjach masowego odwoływania imprez turystycznych może zostać uruchomiony Turystyczny Fundusz Pomocowy, aby usprawnić zwrot pieniędzy klientom. Warto wówczas śledzić komunikaty na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki i Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.