Najczęściej turyści w Arabii Saudyjskiej to pielgrzymi z krajów muzułmańskich
Pakiety są wspólnym dziełem Ministerstwa Turystyki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i towarzystwa ubezpieczeniowego.
W ramach programu turyści z Egiptu, Jordanii, Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Indonezji i Meksyku mają możliwość, korzystając z usług wskazanych dostawców usług turystycznych w ich krajach, kupić pakiety na podróż do Arabii Saudyjskiej, zawierające przelot w obie strony, zakwaterowanie w obiektach przynajmniej czterogwiazdkowych, licencjonowanych przez Ministerstwo Turystyki (okres zakwaterowania musi być zgodny z planem podróży i obejmować cały pobyt od przylotu do wylotu), ubezpieczenie turystyczne, wizę i ewentualnie także zwiedzanie atrakcji turystycznych. Po wybraniu pakietu i opłaceniu go turysta dostanie pocztą elektroniczną wizę w ciągu 48 godzin.
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– Wiza pakietowa odzwierciedla nasze zaangażowanie w zapewnienie odwiedzającym wygodnego podróżowania do Arabii Saudyjskiej. Integrując proces wydawania wiz z rezerwowaniem samego pobytu, upraszczamy podróże i umożliwiamy bardziej spójne doświadczenia turystom – zapewnia saudyjski minister turystyki Ahmed Al Khateeb, cytowany przez portal Connecting Travel.
Wiza uprawnia do jednorazowego wjazdu do Arabii Saudyjskiej i pobyt od dwóch do 88 dni. W ramach pakietu nie można zorganizować pielgrzymki umrah do Mekki, nie obejmuje on też zakwaterowania w Mekce i Medynie, posiadacze wizy mogą jednak wybrać się na wycieczkę do tych świętych dla islamu miast.
Opłata za wizę wynosi 402 riali saudyjskich (równowartość 406 złotych). W cenie jest uwzględniona opłata za wydanie dokumentu i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Aby móc ubiegać się o wizę pakietową, minimalna wartość pakietu turystycznego musi wynosić 4000 riali (4 tysiące złotych) za osobę dorosłą przez pierwsze dwa dni, a na każdy kolejny dzień powinna przypadać dopłata rzędu 1000 riali (1000 złotych).
Władze królestwa informują, że będą zwiększać liczbę krajów objętych wizą pakietową. Jak tłumaczą, jej wdrożenie to krok Arabii Saudyjskiej w kierunku uniezależniania tego kraju od przemysłu wydobywczego i wzmocnienia sektora turystycznego, uznawanego za jeden z przyszłych filarów gospodarki.
Podejmowane wysiłki mają doprowadzić do tego, że do roku 2030 kraj będzie odwiedzać – razem z pielgrzymami z krajów muzułmańskich – 150 milionów turystów rocznie (w 2025 roku było ich 123 miliony). W ostatnim czasie królestwo wdrożyło kilka innych narzędzi, które mają wesprzeć osiągnięcie tego celu, między innymi udostępniając platformę, za pośrednictwem której można zorganizować pielgrzymkę do tego kraju.
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