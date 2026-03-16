Chiny święcą triumfy w turystyce. „Najwygodniejszy cel podróży na świecie”

W ubiegłym roku zarejestrowano 150 milionów podróży z zagranicy (jeśli to prawda, to Chiny byłyby najliczniej odwiedzanym krajem na świecie, a nie uważana dotąd za lidera Francja ze 102 milionami gości), o 17 procent więcej niż we wcześniejszym roku, również więcej niż w rekordowym do tej pory 2019 roku, kiedy ich liczba osiągnęła 145,31 miliona. Równocześnie wyraźnemu zwiększeniu uległy wydatki turystów zagranicznych, które przekroczyły 896 miliardów juanów (równowartość 489 miliardów złotych), co odpowiada 40-procentowemu wzrostowi w porównaniu z poprzednim rokiem.

Chiny usprawniają łańcuch turystyki przyjazdowej

Statystyki dotyczące ruchu turystycznego przekazał minister kultury i turystyki Chin Sun Yeli, podczas konferencji prasowej towarzyszącej XIV Ogólnochińskiemu Zgromadzeniu Przedstawicieli Ludowych. Minister wyjaśnił, że wzrost jest efektem działań podejmowanych w ostatnich latach przez chińskie władze, zmierzających do usprawnienia „łańcucha usług turystyki przyjazdowej”, jak wydawanie wiz, odprawianie turystów na granicach, poprawa przejazdów, zakwaterowania, usług gastronomicznych i turystycznych. Dzięki temu wszystkiemu podróże do Chin i po tym kraju stały się prostsze i wygodniejsze.

Najlepszym przejawem tych działań było wprowadzenie, a następnie rozszerzanie programu bezwizowego wjazdu do Chin dla obcokrajowców, który obecnie obejmuje – w formule jednostronnego bądź dwustronnego porozumienia - obywateli ponad stu krajów. Szef resortu kultury i turystyki podał, że w 2025 roku bez wiz wjechało do Chińskiej Republiki Ludowej ponad 30 milionów zagranicznych turystów. – Spontaniczna podróż do Chin stała się teraz realna – skomentował Sun Yeli.

Dzięki ułatwieniom w płatnościach turyści więcej kupują

Chiny zadbały też o usprawnienie usług płatniczych, wprowadzając szereg udogodnień dla osób korzystających z płatności gotówkowych i bezgotówkowych. Jednym z ważniejszych było połączenie międzynarodowych kart bankowych z chińskimi platformami płatności mobilnych i umożliwienie korzystania z zagranicznych portfeli cyfrowych.