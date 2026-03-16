Chiny święcą triumfy w turystyce. „Najwygodniejszy cel podróży na świecie”

Szanghaj to jeden z głównych celów wizyt turystów w Chinach
W ubiegłym roku zarejestrowano 150 milionów podróży z zagranicy (jeśli to prawda, to Chiny byłyby najliczniej odwiedzanym krajem na świecie, a nie uważana dotąd za lidera Francja ze 102 milionami gości), o 17 procent więcej niż we wcześniejszym roku, również więcej niż w rekordowym do tej pory 2019 roku, kiedy ich liczba osiągnęła 145,31 miliona. Równocześnie wyraźnemu zwiększeniu uległy wydatki turystów zagranicznych, które przekroczyły 896 miliardów juanów (równowartość 489 miliardów złotych), co odpowiada 40-procentowemu wzrostowi w porównaniu z poprzednim rokiem.
Statystyki dotyczące ruchu turystycznego przekazał minister kultury i turystyki Chin Sun Yeli, podczas konferencji prasowej towarzyszącej XIV Ogólnochińskiemu Zgromadzeniu Przedstawicieli Ludowych. Minister wyjaśnił, że wzrost jest efektem działań podejmowanych w ostatnich latach przez chińskie władze, zmierzających do usprawnienia „łańcucha usług turystyki przyjazdowej”, jak wydawanie wiz, odprawianie turystów na granicach, poprawa przejazdów, zakwaterowania, usług gastronomicznych i turystycznych. Dzięki temu wszystkiemu podróże do Chin i po tym kraju stały się prostsze i wygodniejsze.
Najlepszym przejawem tych działań było wprowadzenie, a następnie rozszerzanie programu bezwizowego wjazdu do Chin dla obcokrajowców, który obecnie obejmuje – w formule jednostronnego bądź dwustronnego porozumienia - obywateli ponad stu krajów. Szef resortu kultury i turystyki podał, że w 2025 roku bez wiz wjechało do Chińskiej Republiki Ludowej ponad 30 milionów zagranicznych turystów. – Spontaniczna podróż do Chin stała się teraz realna – skomentował Sun Yeli.
Chiny zadbały też o usprawnienie usług płatniczych, wprowadzając szereg udogodnień dla osób korzystających z płatności gotówkowych i bezgotówkowych. Jednym z ważniejszych było połączenie międzynarodowych kart bankowych z chińskimi platformami płatności mobilnych i umożliwienie korzystania z zagranicznych portfeli cyfrowych.
Chiński portal QS Theory informuje, że w ubiegłym roku łączna wartość transakcji mobilnych wśród turystów zagranicznych osiągnęła około 80 miliardów juanów (43 miliardy złotych). Jednocześnie zwiększono liczbę terminali płatniczych obsługujących płatności kartami i liczbę punktów, w których możliwa jest płacenie gotówką, aby odpowiedzieć na potrzeby turystów wybierających tradycyjne płatności.
W końcu usprawniono proces związany ze zwrotem podatku, rozszerzając liczbę punktów obsługi zwrotów i wprowadzając możliwość natychmiastowego zwracania podatku w wybranych punktach usługowych.
Minister Yeli zwrócił uwagę, że ułatwienia te przyczyniły się do poszerzenia asortymentu towarów kupowanych przez obcokrajowców, którzy są dziś zainteresowani zabieraniem ze sobą zarówno urządzeń elektronicznych jak smartfony, drony i zestawy VR, jak i przedmiotów kolekcjonerskich i pamiątkowych gadżetów.
Polityk zapowiedział, że wprowadzone udogodnienia są systematycznie rozwijane i rozszerzane na kolejne dziedziny, ponieważ w najbliższych pięciu latach mocarstwo chce zyskać miano „najwygodniejszego na świecie celu podróży długodystansowych”. Aby osiągnąć ten cel planuje „znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu zgłaszanego przez turystów z zagranicy”.
Portal China Daily precyzuje, że jest to między innymi otwarcie dziesięciu nowych lotnisk międzynarodowych i czterech przejść granicznych; dalsze usprawnienia procesu wydawania wiz, w tym wprowadzenie portalu wizowego, który skróciłby czas przetwarzania wniosków wizowych do 48 godzin; wprowadzenie elektronicznej karty wjazdowej generującej kod QR, który będzie akceptowany we wszystkich punktach imigracyjnych.
Ministerstwo Transportu będzie też wymagało od stacji kolei dużych prędkości w miastach tranzytowych wyznaczenia dwujęzycznych stanowisk obsługi i akceptowania zagranicznych portfeli elektronicznych do kupowania biletów. Hotele natomiast mają zintegrować OCR paszportów z kioskami do odprawy w obiektach zakwaterowania, aby meldujący się goście nie musieli korzystać z recepcji.
