Chiny przedłużają program bezwizowego wjazdu. Skorzystają na tym także Polacy

Pierwotnie program miał się zakończyć w grudniu tego roku, ale z uwagi na znaczne ożywienie ruchu biznesowego i turystycznego chińskie władze przedłużyły go o kolejny rok.

Publikacja: 06.11.2025 15:46

Chiny przedłużają program bezwizowego wjazdu. Skorzystają na tym także Polacy

Foto: PAP/EPA, Alex Plavevski

Pela Krzyżewska

Chiny przedłużają do końca 2026 roku program bezwizowego wjazdu na teren mocarstwa dla obywateli kilkudziesięciu krajów, poinformował na początku listopada rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin Mao Ning.

Sposób na pobudzenie chińskiej gospodarki

Program umożliwiający obywatelom wybranych państw bezwizowy wjazd do Chińskiej Republiki Ludowej w celach biznesowych, turystycznych i rodzinnych na okres do 30 dni został zainaugurowany w 2023 roku. Miał odbudować współpracę międzynarodową Chin, a przez to pobudzić tamtejszą gospodarkę, która po kilkuletnim zastoju wywołanym pandemią potrzebowała impulsu.

W początkowej fazie programem objęto Francję, Niemcy, Włochy, Holandię, Hiszpanię i Malezję. Z czasem lista krajów wydłużała się (w lipcu 2024 roku została na nią wpisana Polska) i dziś, jak informuje Narodowa Administracja Imigracyjna, obejmuje 76 krajów, których obywatele mogą korzystać z jednostronnego lub wzajemnego bezwizowego wjazdu. Dodatkowo obywatele 55 krajów mogą wjeżdżać do Chin bez wizy w ramach ruchu tranzytowego na okres do 10 dni.

Program bezwizowy przyciąga turystów do Chin

Pierwotnie program miał się zakończyć w grudniu tego roku, ale chińskie władze postanowiły go przedłużyć o kolejny rok, ponieważ udało się pobudzić ruch biznesowy i turystyczny między mocarstwem a resztą świata. Imponująco prezentują się statystyki dotyczące przyjazdów turystów.

Tylko w trzecim kwartale 2025 roku Narodowa Administracja Imigracyjna odnotowała ponad 7,2 miliona wizyt obcokrajowców w Chinach, zrealizowanych w ramach programu bezwizowego, co odpowiada 50-procentowemu wzrostowi przyjazdów w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku. Wizyty w ramach tego programu stanowiły 72 procent wszystkich przyjazdów obcokrajowców do azjatyckiego mocarstwa w tym czasie.

W ramach przedłużenia programu bezwizowego do Chin w trybie uproszczonym będą mogli wjechać obywatele Andory, Argentyny, Australii, Austrii, Bahrajnu, Belgii, Brazylii, Bułgarii, Chile, Chorwacji, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, Włoch, Kuwejtu, Łotwy, Liechtensteinu, Luksemburga, Malty, Monako, Czarnogóry, Holandii, Nowej Zelandii, Macedonii Północnej, Norwegii, Omanu, Peru, Polski, Portugalii, Rumunii, Arabii Saudyjskiej, Słowacji, Słowenii, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwajcarii, Urugwaju i Szwecji, która została właśnie włączona do programu. Jej obywatele będą mogli wjechać bez wiz do Chin od 10 listopada tego roku.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny wiza

