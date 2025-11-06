Chiny przedłużają program bezwizowego wjazdu. Skorzystają na tym także Polacy

Chiny przedłużają do końca 2026 roku program bezwizowego wjazdu na teren mocarstwa dla obywateli kilkudziesięciu krajów, poinformował na początku listopada rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin Mao Ning.

Sposób na pobudzenie chińskiej gospodarki

Program umożliwiający obywatelom wybranych państw bezwizowy wjazd do Chińskiej Republiki Ludowej w celach biznesowych, turystycznych i rodzinnych na okres do 30 dni został zainaugurowany w 2023 roku. Miał odbudować współpracę międzynarodową Chin, a przez to pobudzić tamtejszą gospodarkę, która po kilkuletnim zastoju wywołanym pandemią potrzebowała impulsu.

W początkowej fazie programem objęto Francję, Niemcy, Włochy, Holandię, Hiszpanię i Malezję. Z czasem lista krajów wydłużała się (w lipcu 2024 roku została na nią wpisana Polska) i dziś, jak informuje Narodowa Administracja Imigracyjna, obejmuje 76 krajów, których obywatele mogą korzystać z jednostronnego lub wzajemnego bezwizowego wjazdu. Dodatkowo obywatele 55 krajów mogą wjeżdżać do Chin bez wizy w ramach ruchu tranzytowego na okres do 10 dni.

Program bezwizowy przyciąga turystów do Chin

Pierwotnie program miał się zakończyć w grudniu tego roku, ale chińskie władze postanowiły go przedłużyć o kolejny rok, ponieważ udało się pobudzić ruch biznesowy i turystyczny między mocarstwem a resztą świata. Imponująco prezentują się statystyki dotyczące przyjazdów turystów.