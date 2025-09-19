Kreml wysyła rosyjskich turystów do Chin. „Mogą tam odpocząć, jak w Egipcie lub Turcji”

Chiny mogą stać się nowym ulubionym kierunkiem wakacyjnym Rosjan – sugeruje wiceprzewodnicząca komisji spraw międzynarodowych Dumy Państwowej, Swietłana Żurowa. Jak podkreśla, bogata historia, zróżnicowane strefy klimatyczne i wprowadzony właśnie bezwizowy ruch sprawiają, że Państwo Środka zyskuje na atrakcyjności i w przyszłości może konkurować z tradycyjnie popularnymi wśród Rosjan Turcją i Egiptem.

Wy nam plaże i zabytki, my wam żony

Według Żurowej wielu rosyjskich turystów może zrezygnować z dobrze znanych kurortów nad Morzem Śródziemnym i Morzem Czerwonym na rzecz mniej odkrytych jeszcze regionów Chin. – Zainteresowanie naszych rodaków rośnie, ponieważ Chiny oferują ogromną różnorodność krajobrazów, klimatu i kultury. To kierunek, który dla wielu wciąż pozostaje egzotyczny, ale dzięki ułatwieniom wizowym staje się dostępniejszy – powiedziała polityk, cytowana przez turecki portal branży turystycznej Turizm Ekonomi.

Żurowa twierdzi, że dzięki wprowadzeniu zasady wzajemnego ruchu bezwizowego, w Rosji pojawi się też zdecydowanie więcej gości z Chin. Co więcej, powody ich podróży nie będą wyłącznie turystyczne. – W Chinach mężczyzn jest znacznie więcej niż kobiet, co prowadzi do trudności w zakładaniu rodzin. Można więc oczekiwać, że część z nich będzie szukała w Rosji partnerek życiowych – stwierdziła.