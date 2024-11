Ponad milion Polaków na Riwierze Tureckiej. Rosjan trzy razy więcej

Prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Menedżerów Hoteli Hakan Saatçioğlu przedstawił najnowsze dane dotyczące liczby przyjazdów do regionu Antalii - pisze turecki portal branży turystycznej Turizm Gunlugu. W sumie podróżnych z zagranicy było 15 milionów.

Najwięcej na Riwierę Turecką przyjechało Rosjan

Na pierwszym miejscu znaleźli się Rosjanie, których do Turcji nad Morze Śródziemne wybrało się 3,25 miliona, na drugim byli Niemcy w liczbie 2,75 miliona, a na trzecim Brytyjczycy z 1,3 miliona gości. Swoją obecność mocno zaznaczyli też Polacy, których naliczono 1,1 miliona. Za gośćmi znad Wisły uplasowali się jeszcze Kazachowie, Holendrzy, Rumuni i Ukraińcy.

Dane pochodzą z lotnisk w Antalyi i Alanyi i obejmują okres od 1 stycznia do 16 października tego roku. Wynika z nich, że liczba podróżnych wzrosła o 7 procent w porównaniu z zeszłym rokiem, a to oznacza, że do końca bieżącego gości może być łącznie 17 milionów (rok temu 16,5 miliona).

Rekordowa liczba turystów w Turcji

Jak niedawno mówił w Warszawie radca ds. kultury i informacji ambasady Turcji Umut Aksungur, w 2022 roku Turcję odwiedziło ponad 1,2 miliona turystów z Polski. W 2023 ich liczba sięgnęła 1,5 miliona, a w 2024 roku tę liczbę przekroczono już po dziewięciu miesiącach. Będzie to więc rekordowy rok.