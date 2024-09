Antalya zaplanowała rekordową liczbę turystów, ale będzie ich jeszcze więcej

W tym roku sytuacja szczególnie korzystnie wygląda na rynku krajowym – wielu podróżnych zarezerwowało pobyty z dużym wyprzedzeniem. – Około 40 procent gości, którzy przyjechali w lipcu i sierpniu, skorzystało dzięki temu ze zniżek – mówi Saatçioğlu. Według jego wyliczeń, o ile w poprzednich latach tylko 15-20 procent rezerwacji z rynku krajowego było robionych w ramach przedsprzedaży, o tyle w tym wskaźnik ten wzrósł do 80-90 procent.

Turecka turystyka wyróżnia się formułą all inclusive

Saatçioğlu twierdzi, że choć Antalya była przez cały sezon porównywana do Grecji, to ten ostatni kraj nie konkuruje z nią, ponieważ rodzaj usług świadczonych w obu krajach jest inny. Chodzi o to, że Turcja wyspecjalizowała się w formule all inclusive, podczas gdy w Grecji ten system nie jest aż tak rozwinięty.

Hotele w regionie przedłużają czas otwarcia o miesiąc. Jak mówi Hüseyin Kara, wiceprezes jednego z obiektów w Alanyi, początkowy plan zakładał, że goście będą przyjmowani do 30 października, ale ponieważ rezerwacje spływają, hotel będzie funkcjonował do 30 listopada.