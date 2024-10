Turcja zaprasza Polaków poza kurorty. „Na odkrycie czekają zabytki, kultura, gastronomia”

Czytaj więcej Popularne Trendy Antalya zaplanowała rekordową liczbę turystów, ale będzie ich jeszcze więcej Antalya ma szansę przebić w tym roku własne plany i przyjąć więcej turystów niż pierwotnie zakładała. Do końca roku może ich być ponad 17 milionów.

Niszowe formy turystyki, małe grupy

Na różnorodności tureckiej oferty turystycznej skupiła się w swojej prezentacji menedżer ds. marketingu TGA Zeynep Üçok Çelikağ, zwracając uwagę także na mniej znane atrakcje, takie jak na przykład szlak Siedmiu Kościołów Azji (główne kościoły wczesnochrześcijańskie w Azji Mniejszej, o których mowa jest w Apokalipsie św. Jana).

Według takiego klucza dobrane zostały również biura turystyczne, które zaprezentowały się na warszawskim spotkaniu. Wiele z nich określiło się jako butikowe.



- Obsługujemy głównie małe grupy i staramy się tworzyć unikatowe, zrównoważone, oparte na lokalnych atrakcjach programy. Oczywiście organizujemy też wycieczki do znanych miejsc, ale zawsze staramy się dodać coś, co wykracza poza mainstream, na przykład w Kapadocji zamiast do turystycznej restauracji zabieramy naszych gości do autentycznego domu wykutego w skale, by zjedli kolację z gospodarzami, wspierając w ten sposób bezpośrednio lokalną gospodarkę. To nasz wyróżnik - przedstawia swoją firmę - SGA (Small Group Adventures) Travel - dyrektor zarządzający Çağlar Gökgün, który do Polski przyjechał w celach służbowych pierwszy raz.

- Nasze główne rynki to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Chiny i Australia. Obecnie jeździmy do różnych krajów europejskich, aby zaprezentować nasz model działania i nawiązać współpracę z lokalnymi partnerami. Nie jesteśmy biurem nastawionym na obsługę wielkich grup, raczej alternatywą dla firm, które nie chcą robić masówki - kontynuuje dyrektor.

- Wierzę, że również - i zwłaszcza - w Polsce, która jest krajem dynamicznie rozwijającym się, są ludzie gotowi zapłacić nieco więcej za spersonalizowane usługi, które im zaoferujemy. Gościmy w Turcji bardzo dużo Polaków, jednak wypoczywają oni tylko w jednym stylu, all inclusive. Wyraźnie widzę, że nikt nie zaproponował polskiemu rynkowi innego sposobu podróżowania i wierzę, że jest to nisza, którą możemy zagospodarować. Na początku nie chodzi nam o duże zarobki, chcemy zapoznać rynek z naszym stylem i zaproponować ekskluzywne podróże w bardzo dobrych cenach, a potem, kiedy turyści ich doświadczą i zasmakują w nich, rozwinąć się w Polsce, jak to tylko możliwe - zdradza swoje plany Çağlar Gökgün.