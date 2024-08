Lipiec zakończył się w tureckiej turystyce historycznym rekordem

W lipcu do Turcji przyjechało ponad 7,3 miliona turystów, to o 2,6 procent więcej, licząc rok do roku - poinformowało tureckie Ministerstwo Kultury i Turystyki, a za nim portal dailysabah.com. Jest to największa liczba turystów odnotowana w ciągu jednego miesiąca w historii kraju.

Na czele rankingu rynków zagranicznych znalazły się Niemcy z ponad milionem turystów. Drugie miejsce zajęła Rosja (922 tysiące), a trzecie Wielka Brytania (660,9 tysiąca). Tuż za podium znalazły się Polska i Iran.

W pierwszych siedmiu miesiącach roku liczba gości z zagranicy wzrosła o 8,3 procent względem tego samego okresu zeszłego roku, osiągając prawie 29 milionów, a w połączeniu z 4,5 miliona Turków mieszkających zagranicą - 33,5 miliona, co jest wyraźnym wskaźnikiem silnego ożywienia sektora turystycznego.

Od stycznia do lipca najliczniejszą grupę obcokrajowców stanowili Rosjanie (ponad 3,6 miliona), za którymi uplasowali się Niemcy i Brytyjczycy (odpowiednio 3,5 miliona i 2,4 miliona). Miejsca czwarte i piąte przypadły Iranowi i Bułgarii.