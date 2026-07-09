Od 1 lipca podatek wyjazdowy wzrósł z tysiąca do trzech tysięcy jenów, czyli do równowartości około 18 euro. Opłata jest doliczana do ceny biletu i obowiązuje wszystkich podróżnych, niezależnie od obywatelstwa. Zwolnione są jedynie osoby przesiadające się w Japonii w ciągu 24 godzin i dzieci, które nie ukończyły dwóch lat. Pasażerowie, którzy kupili bilety przed wejściem w życie nowych przepisów, zachowali dotychczasową stawkę – informuje portal Airliners.
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Japońskie władze zapowiadają, że dodatkowe dochody przeznaczą na lepsze zarządzanie ruchem turystycznym. W planach jest między innymi wyznaczanie specjalnych stref do robienia zdjęć w najbardziej obleganych atrakcjach i rozwijanie oferty turystycznej w mniej odwiedzanych regionach, aby rozproszyć ruch i odciążyć najpopularniejsze miejsca.
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Równocześnie wzrosły opłaty za wizy. Za wizę jednokrotnego wjazdu trzeba teraz zapłacić 15 tysięcy jenów (około 81 euro), a za wielokrotną – 30 tysięcy jenów. Oznacza to pięciokrotny wzrost w porównaniu z dotychczasowymi stawkami.
Jak wyjaśnił japoński minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi, jest to pierwsza podwyżka opłat wizowych od 1978 roku. Jej przyczyną są przede wszystkim inflacja i spadek wartości jena.
Jednocześnie rząd obniżył opłaty za wydawanie paszportów obywatelom Japonii, aby częściowo zrekompensować im wyższy podatek wyjazdowy.
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