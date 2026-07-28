Specjalnie zmodyfikowany, wyposażony w dodatkowy zbiornik paliwa Airbus A350-1000 ULR pokonał ponad 23 tysiące kilometrów, które dzielą Melbourne w Australii od francuskiej Tuluzy, gdzie znajduje się siedziba Airbusa, w 24 godziny i 24 minuty.

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Foto: PAP/EPA, JAMES ROSS

Australijski nadawca publiczny ABC przekazał, że w internecie lot z Australii na północ Pacyfiku, nad USA, Kanadą i Atlantykiem, obserwowało ponad 3,6 miliona osób. Serwis Flightradar24 poinformował, że był to drugi lot w historii tego kanału, jeśli chodzi o liczbę ludzi, którzy interesowali się jego przebiegiem, po locie z 2024 roku z trumną królowej Elżbiety II.

Najdłuższe komercyjne połączenie pasażerskie

Docelowo Airbus A350-1000 ULR ma być jednym z 12 samolotów obsługujących bezpośrednie loty między wschodnim wybrzeżem Australii a Europą. Będzie to najdłuższe komercyjne połączenie pasażerskie na świecie. Linie Qantas mają w kwietniu 2027 roku otrzymać pierwszą maszynę wyposażoną w zbiornik paliwa o pojemności 20 tysięcy litrów, która może zabrać 238 pasażerów.

Foto: PAP/EPA, JAMES ROSS

W ramach Projektu Sunrise australijski przewoźnik planuje codzienne, bezpośrednie połączenia z Sydney do Londynu od października 2027 roku. Połączenie, które ma trwać od 19 do 21 godzin, ma zastąpić obecną, trwającą pięć dni podróż „Trasą Kangura”.

Portal ABC przypomniał, że w 2005 roku Boeing 777-200LR Worldliner pokonał trasę 21 601,7 kilometrów z Hongkongu do Londynu w 22 godziny i 42 minuty.

piu/ kj/