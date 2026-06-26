Według kilku emirackich agentów podróży coraz więcej osób szuka chłodniejszych kierunków i alternatyw dla tradycyjnych śródziemnomorskich kurortów.

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Zdaniem Aleny Iakiny, założycielki visarun.ai główną przyczyną takiej sytuacji jest ocieplanie się klimatu w Europie w tempie około dwukrotnie wyższym od średniej światowej. Dodała, że w najcieplejszych letnich miesiącach region Morza Śródziemnego może stać się mniej atrakcyjnym kierunkiem dla turystów poszukujących chłodniejszej pogody.

Nowy kierunek turystów z Zatoki Perskiej – północ Europy i Kaukaz

Jak powiedział Mohanad Nada, dyrektor ds. Rady Współpracy Zatoki Perskiej w Tumodo, „wielu podróżnych z krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej rezerwuje kierunki o chłodniejszym klimacie, zwłaszcza w Europie Północnej, na Kaukazie i w niektórych częściach Azji”.

W Europie, ze względu na niższe temperatury, popularniejsze stają się takie państwa jak Szwajcaria, Austria, Niemcy oraz kraje skandynawskie. Z kolei poza Europą mieszkańcy Zatoki Perskiej chętniej wybierają m.in. Gruzję, Azerbejdżan, Turcję, Kazachstan, Tajlandię, Malezję i Indonezję.

Turyści patrzą na ceny biletów lotniczych

Dodatkowym czynnikiem zmian preferencji podróżnych mogą być kwestie cen. W wielu wypadkach – zwłaszcza rodzin z dziećmi – koszty lotów są jednym z ważniejszych czynników decydujących o wakacjach.

Jak zauważają eksperci ds. podróży, w miarę jak miesiące letnie w Europie stają się coraz cieplejsze, podróżni z ZEA wybierają terminy w innych porach roku, kiedy temperatury są niższe.

ek/ kj/