Turystyczna Organizacja Tajlandii (TAT) skorygowała tegoroczne prognozy dotyczące przyjazdów z rynków dalekich. Zamiast zakładanych wcześniej 11 milionów gości, kraj ma odwiedzić około 10 milionów turystów, czyli tylu samo, ilu rok wcześniej – podaje Bangkok Post w elektronicznym wydaniu.

Czytaj więcej

Turyści powinni zostawać dłużej i zostawiać więcej pieniędzy - uważają władze Tajlandii
Nowe Trendy
Tajlandia odwraca się od od masowej turystyki. Jest nowy plan

Jak wyjaśnia zastępca prezesa TAT odpowiedzialna za Europę, Afrykę, Bliski Wschód i obie Ameryki, Chiravadee Khunsub, decyzja jest konsekwencją zakłóceń w transporcie lotniczym, które w ostatnich trzech miesiącach były związane przede wszystkim z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Bliski Wschód traci, Europa pozostaje stabilna

W 2025 roku segment dalekodystansowy wzrósł w Tajlandii o 10 procent, osiągając 10,8 miliona przyjazdów i zapewniając 20,6 miliarda dolarów przychodów.

Jednak na początku tego roku sytuacja uległa zmianie. Według danych z 7 czerwca, Tajlandię odwiedziło 5 milionów turystów z rynków dalekodystansowych, co oznacza spadek o 1,6 procent w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

Największy spadek zanotowano w gościach z Bliskiego Wschodu, skąd liczba przyjazdów spadła aż o 32 procent. Znacznie lepiej wygląda sytuacja na rynkach europejskich i amerykańskich, które utrzymują stabilne zainteresowanie podróżami do Tajlandii.

Linie lotnicze pomagają utrzymać ruch. Tajlandia szuka nowych połączeń

Zdaniem przedstawicieli TAT rynek dalekodystansowy pozostaje odporny na zawirowania dzięki współpracy z liniami lotniczymi. Rozwijanie bezpośrednich połączeń z różnych krajów pozwala ograniczyć zależność od pojedynczych hubów przesiadkowych i zwiększa odporność całego systemu. W tej sytuacji rośnie znaczenie i liczba turystów ze stosunkowo nowych kierunków. W pierwszych miesiącach roku liczba odwiedzających z Kazachstanu wzrosła o 8,3 procent, z Uzbekistanu o 28 procent, a z Polski o 16,8 procent.

Czytaj więcej

Tajlandzki rząd zatwierdził przedłożony mu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych plan skrócenia bez
Zanim Wyjedziesz
Tajlandia zaostrza politykę wobec turystów. Zmiany dotkną też Polaków

TAT polecił swoim zagranicznym przedstawicielstwom utrzymanie kampanii promocyjnych i wspieranie połączeń lotniczych także po sezonie turystycznym.

Organizacja chce rozwijać siatkę lotów nie tylko z największych miast, ale i z mniejszych ośrodków w krajach europejskich o znaczącym potencjale w ruchu turystycznym. Wśród tych miast wymieniane są między innymi Lyon i Bordeaux we Francji.

Równocześnie TAT rozwija współpracę z przewoźnikami obsługującymi ważne huby przesiadkowe. Duże znaczenie mają połączenia Turkish Airlines, które mają ułatwić podróże Europejczykom, a także współpraca z Korean Air i Eva Air, dzięki którym łatwiej będzie przyciągać turystów z Ameryki Północnej.

Turyści dalekodystansowi nadal wydają więcej

Przedstawiciele TAT spodziewają się, że w trzecim kwartale, który jest okresem tak zwanego niskiego sezonu, wielu turystów będzie wybierało bliższe kierunki podróży.

Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców Europy, którzy w obliczu niepewnej sytuacji międzynarodowej częściej odkładają decyzje o dalszych wyjazdach i przyjmują postawę „poczekaj i zobacz”. Jednocześnie prognozy na ostatni kwartał roku są bardziej optymistyczne. Wskazują na to rezerwacje dokonywane z wyprzedzeniem, szczególnie w hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych.

Według TAT podróżni z odległych rynków są mniej wrażliwi na ceny niż goście z rynków regionalnych. Mimo że Chiny i Wietnam oferują podobne produkty turystyczne w niższych cenach, turyści nadal są gotowi płacić więcej za wysokiej jakości wypoczynek w Tajlandii. Na przykład nocleg w pięciogwiazdkowym hotelu w Tajlandii kosztuje przeciętnie około 212 dolarów. Dla porównania – podobny standard w Chinach i Wietnamie można znaleźć za niecałe 100 dolarów.

Czytaj więcej

Turyści wyjeżdżający z Tajlandii zrzucą się na turystów podróżujących po kraju
Popularne Trendy
Turyści wyjeżdżający z Tajlandii zrzucą się na turystów podróżujących po kraju

LOT poleci z Warszawy do Bangkoku

Tajlandia liczy również na odbudowę ruchu z krajów Bliskiego Wschodu. Rozmowy, jakie prowadzi z liniami lotniczymi i touroperatorami wskazują, że sytuacja może poprawić się już zimą. Przewoźnicy planują przywrócenie połączeń do Krabi i na Phuket, co ma pomóc w odbudowie ruchu turystycznego z tego regionu. Zdaniem Chiravadee Khunsub utrzymujący się popyt pokazuje, że Tajlandia pozostaje najważniejszym kierunkiem turystycznym w Azji Południowo-Wschodniej.

Wśród nowych połączeń, które mają wspierać wzrost ruchu turystycznego, znalazła się także Polska. Od października LOT uruchomi bezpośrednie rejsy na trasie Warszawa – Bangkok. Z kolei Scandinavian Airlines w sezonie zimowym uruchomi połączenia do Krabi.

Tajlandia liczy, że rozwój siatki lotniczej i utrzymujące się zainteresowanie podróżami wysokiej jakości pozwolą utrzymać jej pozycję lidera turystyki w regionie, mimo niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej i spowolnienia na części rynków.