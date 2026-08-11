Powodem wstrzymania lotów jest obecność chmury z pyłem wulkanicznym w atmosferze.

Reklama Reklama

Dyrekcja lotniska zaapelowała do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi przed udaniem się do portu lotniczego.

Wtorek będzie kolejnym dniem poważnych utrudnień na lotnisku, na którym w szczycie sezonu turystycznego lądują dziesiątki samolotów.

To już drugie w ostatnich tygodniach ograniczenie ruchu na tym lotnisku z powodu aktywności wulkanu. Poprzednie trwało dwa dni.