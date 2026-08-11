Powodem wstrzymania lotów jest obecność chmury z pyłem wulkanicznym w atmosferze.

Dyrekcja lotniska zaapelowała do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi przed udaniem się do portu lotniczego.

Wtorek będzie kolejnym dniem poważnych utrudnień na lotnisku, na którym w szczycie sezonu turystycznego lądują dziesiątki samolotów.

To już drugie w ostatnich tygodniach ograniczenie ruchu na tym lotnisku z powodu aktywności wulkanu. Poprzednie trwało dwa dni. 

Czytaj więcej

Mieszkańcy Sycylii nie zapłacą za wstęp do krateru, inni goście muszą uiścić 5 euro
Zanim Wyjedziesz
Na Etnę tylko z biletem. Nawet burmistrz oburzony