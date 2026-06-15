Od 18 miesięcy toczy się postępowanie na modernizację strategicznego odcinka Rail Baltica Białystok-Ełk. To inwestycja o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa militarnego (bliskość Przesmyku Suwalskiego) oraz gospodarki – zintegruje państwa bałtyckie z rynkiem unijnym. Dla mieszkańców regionu to z kolei radykalne skrócenie czasu podróży.

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W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej błędnymi interpretacjami dotyczącymi tego przetargu, jako lider konsorcjum wybranego przez zamawiającego przedstawiamy fakty. Naszym celem jest wyjaśnienie narzucanych do tej pory narracji.

1. Zatajenie przed zamawiającym informacji o karze, a nie tylko sama kara środowiskowa: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2026 r. nie uchylił kary nałożonej na jednego z oferentów przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a jedynie przekazał do ponownego rozpatrzenia Sądowi I instancji odwołanie od tej kary. Decyzja o nałożeniu kary na dzień dzisiejszy jest nadal ostateczną i obowiązującą decyzją administracyjną. Ewentualne jej uchylenie przez Sąd I instancji będzie obowiązywało ze skutkiem na przyszłość i nie zmieni stanu faktycznego ze skutkiem wstecznym.

2. Krajowa Izba Odwoławcza orzekając w składzie trzyosobowym wykluczyła tego oferenta za wprowadzanie zamawiającego w błąd, zatajenie tej informacji i dwukrotne nie udzielenie przez jednego z członków konsorcjum wymaganej informacji o tej karze w stosownym oświadczeniu oferenta. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że to inwestor ma wyłączne prawo oceniać wagę nałożonych kar, a nie oferent może samodzielnie decydować o ukrywaniu niewygodnych dla siebie faktów.

Oferent sam złożył następujące oświadczenie: „ OŚWIADCZAMY, że informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust 1. Ustawy (tj. Jednolitym Dokumencie) w zakresie braku podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego o których mowa w (…) są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.”

Profesjonalny charakter wykonawców korzystających ze środków publicznych wymaga najwyższej staranności w przekazywaniu informacji zamawiającemu. Pomimo świadomości istnienia tej kary, oraz skutków jej nieujawnienia zamawiającemu oferent nie ujawnił tych okoliczności w postępowaniu o wielomiliardowej wartości, pozbawiając zamawiającego możliwości oceny i podjęcia decyzji w zgodzie z prawem.

3. Równe prawo i brak taryfy ulgowej: Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej jednoznacznie potwierdziły zapisy prawa zamówień publicznych, i nakazały PKP PLK odrzucenie oferty. Prawo zamówień publicznych jest w tej kwestii jednoznaczne: Wprowadzenie zamawiającego w błąd i zatajenie informacji stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy. W takim przypadku zamawiający nie ma prawa zastosować tzw. zasady proporcjonalności (czyli oceniać istotności i wielkości kary dotyczącej oferenta). Wielkość kary nie ma tu znaczenia. Prawo musi być równe dla wszystkich, a zasady uczciwej konkurencji ściśle przestrzegane!

4. Realna wycena (nikt do inwestycji nie dopłaca): Oferta naszego konsorcjum w pełni mieści się w budżecie zaplanowanym przez PKP PLK. Różnice w wycenach przy tak złożonych projektach są zjawiskiem naturalnym (np. 614 mln zł różnicy w przetargu na modernizację dworca Warszawa Wschodnia, co nie budziło kontrowersji). Zbyt niska wycena niesie ze sobą ogromne ryzyko dla stabilności i terminowości realizacji tak dużych inwestycji.

5. Doświadczenie fundamentem bezpiecznej realizacji: Branża budowlana od lat postuluje o odchodzenie od wyłącznie kryterium najniższej ceny, co wielokrotnie kończyło się paraliżem inwestycyjnym. Nasze konsorcjum to polskie spółki z wieloletnim, udokumentowanym dorobkiem w realizacji wymagających inwestycji kolejowych. Przy tak strategicznym projekcie, kompetencje w branży torowej są kluczowe.

6. Widmo utraty unijnych miliardów: Przedłużające się procedury stwarzają realne ryzyko utraty ponad 800 mln euro dofinansowania z unijnego instrumentu CEF („Łącząc Europę”). Środki te muszą zostać rozliczone do końca 2029 r. Ewentualne unieważnienie przetargu i jego ponowne ogłoszenie uniemożliwi dotrzymanie tego terminu. Dlatego tak ważne jest sprawne podpisanie umowy, co zagwarantuje realizację tej kluczowej dla regionu i kraju inwestycji.

Realizacja tego kontraktu nie może być poligonem doświadczalnym dla firm bez odpowiedniego zaplecza w branży torowej, ani zakładnikiem przeciągających się sporów prawnych. To projekt, który musi zostać zrealizowany sprawnie, terminowo i przez podmiot posiadający odpowiednie know-how.

Czas przejść do budowy!

Marita Szustak, prezes Track Tec Construction

Lider w konsorcjum w składzie Track Tec Construction, Intop, Intop Warszawa, Unibep, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe.

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Dlaczego modernizacja kolei to dziś strategiczny priorytet?

· Kolej zasila krajowy rynek. To tysiące pracowników, lokalnych podwykonawców i producentów materiałów budowlanych i dostawców technologii

· Transport szynowy jest stabilny na wahania cen na rynku paliw

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Nowy kolejowy kręgosłup Europy – szybka trasa, która połączy Niemcy, Polskę, z krajami bałtyckimi i Finlandią.

Oderwanie się od rosyjskiego standardu. Rail Baltica to budowa torów w standardzie europejskim.

Odcinek Białystok-Ełk: blisko 100 km nowej, dwutorowej i w pełni zintegrowanej trasy kolejowej.

Nowy standard podróży: Pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 200 km/h. Czas przejazdu między Białymstokiem a Ełkiem skróci się o ok. pół godziny (do ok. 55 minut).

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Rail Baltica. Czas na działanie!

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