Dwóch przedstawicieli firmy zajmującej się zwalczaniem szkodników skazano na kary po 18 lat więzienia. Sąd uznał właściciela firmy i jego syna za winnych spowodowania śmierci czterech osób wskutek świadomego zaniedbania. Właściciel hotelu został skazany na 13 lat i cztery miesiące więzienia, a jego pracownik otrzymał wyrok 12 lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Inni oskarżeni w sprawie zostali uniewinnieni.

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Proces rozpoczął się 21 kwietnia w Stambule. Prokuratura domagała się dla oskarżonych kar więzienia w wymiarze od dwóch lat i ośmiu miesięcy do 22 lat i sześciu miesięcy za spowodowanie śmierci kilku osób wskutek świadomego zaniedbania.

Rodzice i dzieci zmarli na skutek zatrucia

Zmarli, rodzice i dwoje dzieci, przyjechali z Niemiec do Stambułu 9 listopada 2025 roku. Cztery dni później trafili do szpitala z podejrzeniem zatrucia, a następnie zmarli. Z raportu tureckiego Instytutu Medycyny Sądowej wynika, że rodzina zmarła na skutek zatrucia środkami owadobójczymi użytymi do zwalczania insektów w hotelu w stambulskiej dzielnicy Fatih.

Śledztwo wykazało również, że firma zajmująca się zwalczaniem szkodników działała bez wymaganego zezwolenia.

jbw/ kj/