W maju 79 procent ankietowanych hoteli zanotowało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 42 procent obiektów zapełniło się w ponad 70 procentach – pisze Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego w podsumowaniu majowej ankiety. Zaledwie 3 procent hoteli osiągnęło frekwencję poniżej 30 procent.

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88 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 46 procent obiektów miało frekwencję powyżej 70 procent. Hoteli z obłożeniem poniżej 30 procent nie było w ogóle.

W grupie hoteli wypoczynkowych 54 procent obiektów uzyskało obłożenie powyżej 50 procent. Hotele z frekwencją poniżej 30 procent stanowiły 14 procent. Grupa środka z obłożeniem w przedziale 31-50 procent stanowiła 32 procent.

Wskaźniki zbliżone do zeszłorocznych

Obiekty wypoczynkowe poprawiły wyniki, a segment biznesowy pogorszył. Ogółem 39 procent hoteli zanotowało wzrost frekwencji w stosunku do maja ubiegłego roku, w tym 21 procent obiektów – wzrost do 5 punktów procentowych. Również 39 procent hoteli pogorszyło obłożenie względem maja ubiegłego roku, w tym najliczniejsza była grupa ze spadkiem do 5 punktów procentowych, stanowiąca 23 procent. Do tego 22 procent hoteli miało wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.

32 procent hoteli biznesowych poprawiło wskaźnik obłożenia w stosunku do maja ubiegłego roku, w tym 17 procent do 5 punktów procentowych. 42 procent hoteli zanotowało obniżenie obłożenia, w tym 22 procent do 5 punktów procentowych. 26 procent obiektów utrzymało obłożenie na tym samym poziomie.

W ponad połowie (54 procent) obiektów wypoczynkowych wskaźnik obłożenia poprawił się w porównaniu z majem ubiegłego roku, w tym najliczniejsza grupa – 33 procent – zanotowała wzrost do 5 punktów procentowych. 36 procent obiektów pogorszyło obłożenie, w tym 14 procent do 5 punktów procentowych.

Wzrost cen przyspieszył

W maju średnie ceny w hotelach rosły, licząc rok do roku, w wyraźnie większym tempie niż w poprzednim okresie. 68 procent hoteli podniosło ceny względem maja 2025 roku, w tym 58 procent do 10 punktów procentowych. 32 procent hoteli miało ceny na poziomie z zeszłego roku lub niższe, w tym 18 procent utrzymało te same ceny, a 12 procent obniżyło je do 10 procent.

Poziom rezerwacji przyjętych na czerwiec jest podobny do prognoz miesiąc temu dla maja. 8 procent wszystkich ankietowanych hoteli wykazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 55 procent obiektów.

7 procent hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a wypełnionych w połowie lub więcej jest 41 procent obiektów. Grupa środka (obłożenie 31-50 procent) stanowi 52 procent.

Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 71 procent zapełnionych w więcej niż połowie, w tym 21 procent powyżej 70 procent. 11 procent hoteli nie przekracza obłożenia 30 procent.

Długi weekend czerwcowy udany, ale nie lepszy od majówki

66 procent obiektów uzyskało frekwencję powyżej 50 procent, w tym 48 procent wypełniło się w więcej niż 70 procentach, a 19 procent osiągnęło frekwencję powyżej 90 procent – zgodnie z prognozami sprzed miesiąca są to wyniki na niższym poziomie niż tegoroczna majówka. 5 procent hoteli uczestniczących w ankiecie nie przekroczyło obłożenia 30 procent. Do tego należy dodać 15 procent obiektów, które nie sprzedawały oferty na ten okres.

23 procent hoteli biznesowych nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 procent zanotowało tylko 6 procent obiektów. Hoteli zapełnionych w więcej niż połowie było 48 procent, w tym jedna trzecia powyżej 70 procent.

Obiekty wypoczynkowe zanotowały oczywiście lepsze wyniki. 4 procent hoteli miało obłożenie poniżej 30 procent. Hoteli zapełnionych w więcej niż połowie było 86 procent, w tym 64 procent – powyżej 70 procent, a 21 procent – powyżej 90 procent.

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W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP od 2 do 7 czerwca 2026 roku wzięło udział 155 hoteli we wszystkich województwach. 76 procent z nich to hotele miejskie, 46 procent sieciowe, 45 procent biznesowe, 18 procent wypoczynkowe, a 37 procent łączące segment biznesowy z turystycznym. 78 procent hoteli ma nie więcej niż 150 pokojów, 52 procent mniej niż 100 (średnio 107). 88 procent ankietowanych obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.