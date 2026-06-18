W maju 79 procent hoteli zanotowało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 42 procent obiektów zapełniło się w ponad 70 procentach
W maju 79 procent ankietowanych hoteli zanotowało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 42 procent obiektów zapełniło się w ponad 70 procentach – pisze Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego w podsumowaniu majowej ankiety. Zaledwie 3 procent hoteli osiągnęło frekwencję poniżej 30 procent.
88 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 46 procent obiektów miało frekwencję powyżej 70 procent. Hoteli z obłożeniem poniżej 30 procent nie było w ogóle.
W grupie hoteli wypoczynkowych 54 procent obiektów uzyskało obłożenie powyżej 50 procent. Hotele z frekwencją poniżej 30 procent stanowiły 14 procent. Grupa środka z obłożeniem w przedziale 31-50 procent stanowiła 32 procent.
Obiekty wypoczynkowe poprawiły wyniki, a segment biznesowy pogorszył. Ogółem 39 procent hoteli zanotowało wzrost frekwencji w stosunku do maja ubiegłego roku, w tym 21 procent obiektów – wzrost do 5 punktów procentowych. Również 39 procent hoteli pogorszyło obłożenie względem maja ubiegłego roku, w tym najliczniejsza była grupa ze spadkiem do 5 punktów procentowych, stanowiąca 23 procent. Do tego 22 procent hoteli miało wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.
32 procent hoteli biznesowych poprawiło wskaźnik obłożenia w stosunku do maja ubiegłego roku, w tym 17 procent do 5 punktów procentowych. 42 procent hoteli zanotowało obniżenie obłożenia, w tym 22 procent do 5 punktów procentowych. 26 procent obiektów utrzymało obłożenie na tym samym poziomie.
W ponad połowie (54 procent) obiektów wypoczynkowych wskaźnik obłożenia poprawił się w porównaniu z majem ubiegłego roku, w tym najliczniejsza grupa – 33 procent – zanotowała wzrost do 5 punktów procentowych. 36 procent obiektów pogorszyło obłożenie, w tym 14 procent do 5 punktów procentowych.
Czytaj więcej
Rodzinny pobyt w hotelu trzygwiazdkowym w Mikołajkach kosztuje 6266 złotych, czyli niemal dwa razy więcej niż w Egipcie i wyraźnie więcej niż w Tur...
W maju średnie ceny w hotelach rosły, licząc rok do roku, w wyraźnie większym tempie niż w poprzednim okresie. 68 procent hoteli podniosło ceny względem maja 2025 roku, w tym 58 procent do 10 punktów procentowych. 32 procent hoteli miało ceny na poziomie z zeszłego roku lub niższe, w tym 18 procent utrzymało te same ceny, a 12 procent obniżyło je do 10 procent.
Poziom rezerwacji przyjętych na czerwiec jest podobny do prognoz miesiąc temu dla maja. 8 procent wszystkich ankietowanych hoteli wykazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 55 procent obiektów.
7 procent hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a wypełnionych w połowie lub więcej jest 41 procent obiektów. Grupa środka (obłożenie 31-50 procent) stanowi 52 procent.
Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 71 procent zapełnionych w więcej niż połowie, w tym 21 procent powyżej 70 procent. 11 procent hoteli nie przekracza obłożenia 30 procent.
66 procent obiektów uzyskało frekwencję powyżej 50 procent, w tym 48 procent wypełniło się w więcej niż 70 procentach, a 19 procent osiągnęło frekwencję powyżej 90 procent – zgodnie z prognozami sprzed miesiąca są to wyniki na niższym poziomie niż tegoroczna majówka. 5 procent hoteli uczestniczących w ankiecie nie przekroczyło obłożenia 30 procent. Do tego należy dodać 15 procent obiektów, które nie sprzedawały oferty na ten okres.
23 procent hoteli biznesowych nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 procent zanotowało tylko 6 procent obiektów. Hoteli zapełnionych w więcej niż połowie było 48 procent, w tym jedna trzecia powyżej 70 procent.
Obiekty wypoczynkowe zanotowały oczywiście lepsze wyniki. 4 procent hoteli miało obłożenie poniżej 30 procent. Hoteli zapełnionych w więcej niż połowie było 86 procent, w tym 64 procent – powyżej 70 procent, a 21 procent – powyżej 90 procent.
Czytaj więcej
Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych w regionie jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów dzieci...
W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP od 2 do 7 czerwca 2026 roku wzięło udział 155 hoteli we wszystkich województwach. 76 procent z nich to hotele miejskie, 46 procent sieciowe, 45 procent biznesowe, 18 procent wypoczynkowe, a 37 procent łączące segment biznesowy z turystycznym. 78 procent hoteli ma nie więcej niż 150 pokojów, 52 procent mniej niż 100 (średnio 107). 88 procent ankietowanych obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas