Państwowa Inspekcja Sanitarna oceniła stan przygotowania bazy turystycznej na Warmii i Mazurach do przyjęcia zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, które przyjadą na wakacyjne obozy i kolonie. Kontrole odbyły się pod koniec maja i w czerwcu w 56 obiektach noclegowych.

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Obiekty noclegowe gotowe do przyjęcia turystów

– Ten rok można uznać za przełomowy, ponieważ po raz pierwszy nie było konieczności sięgania po mandaty karne czy wystawianie decyzji administracyjnych wobec właścicieli obiektów noclegowych. Bieżący stan higieniczny tych obiektów był dobry – powiedział PAP Jacek Szydłowski z warmińsko-mazurskiego Sanepidu.

Jak przekazał, sprawdzono cztery hotele, trzy schroniska i 49 innych obiektów. Okazało się, że dwa ze schronisk nie będą tym razem przyjmować grup wakacyjnych, bo jedno jest remontowane, a drugie przekształcono w tymczasową bursę szkolną.

W ocenie kontrolerów, 43 spośród pozostałych obiektów noclegowych była w pełni przygotowana do sezonu. W 11 natomiast w dniu kontroli trwały jeszcze remonty, m.in. pokoi mieszkalnych, korytarzy i łazienek. Według deklaracji właścicieli, dziewięć z tych obiektów ma być gotowych przed rozpoczęciem wakacji.

Baza wypoczynkowa na Warmii i Mazurach coraz lepsza

Prewencyjne kontrole wybranych miejsc noclegowych, w których planowana jest organizacja zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży, są prowadzone co roku. Pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych sprawdzają m.in. warunki lokalowe, stan techniczny łazienek i bloków żywieniowych oraz place zabaw i boiska.

Skupiają się m.in. na miejscach, w których w przeszłości wykryto jakieś uchybienia lub były przedmiotem skarg. Kontrolowane są też obiekty, gdzie w poprzednich sezonach wykryto tzw. dzikie turnusy, czyli niezgłoszone przez organizatora wypoczynku do kuratorium oświaty.

W ocenie warmińsko-mazurskiego sanepidu, infrastruktura bazy wypoczynku dzieci i młodzieży poprawia się z roku na roku. Przed ubiegłorocznymi wakacjami skontrolowano 67 obiektów, a efektem było m.in. wszczęcie dwóch postępowań administracyjnych i nałożenie dwóch mandatów karnych na kwotę 500 zł. Czterem obiektom wydano wówczas zalecenia pokontrolne.

Odrębne kontrole będą prowadzone podczas wakacji. Przed rokiem na Warmii i Mazurach w bazie wypoczynku MEN zarejestrowane było ponad 2 tysiące turnusów zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. W 23 miejscach Sanepid stwierdził niewłaściwy stan sanitarny i nałożył 15 mandatów.

W regionie wykryto też dwa wypadki wypoczynku niezgłoszonego do kuratorium.(PAP)

mbo/ agz/