Cena noclegu często przesądza o kierunku wakacyjnego wyjazdu. Porównywarka ubezpieczeń Rankomat.pl porównała najtańsze dostępne opcje sześciu noclegów ze śniadaniem w popularnych kurortach w Polsce i za granicą, znalezione w serwisie Booking.com.

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Z zestawienia wynika, że w niektórych wypadkach pobyt w Polsce kosztuje tyle samo lub więcej niż wakacje w znanych zagranicznych miejscowościach.

Mazury najdroższe w polskim zestawieniu

Wśród analizowanych polskich kurortów najwyższe ceny pojawiają się na Mazurach. W apartamentach najdrożej wypada Mrągowo. Za sześć noclegów ze śniadaniem para zapłaci tam 2421 złotych, a rodzina 2+2 4962 złote. Niewiele tańsze są Mikołajki, gdzie apartament kosztuje 2402 złote dla pary i 4914 złotych dla rodziny.

W hotelach trzygwiazdkowych Mrągowo również należy do najdroższych miejsc dla par. Cena sześciu noclegów wynosi tam 3800 złotych. Rodziny zapłacą jednak najwięcej w Mikołajkach. Hotel trzygwiazdkowy kosztuje tam 6266 złotych – to najdroższy wariant w całym zestawieniu, obejmującym zarówno Polskę, jak i zagranicę.

W standardzie hotelowym wysoko plasują się także Polańczyk i Szczyrk. W Polańczyku za hotel trzygwiazdkowy rodzina 2+2 zapłaci 5340 złotych, a w Szczyrku 5184 złote. Dla porównania, najdroższy hotel trzygwiazdkowy za granicą dla rodziny – na Sycylii – kosztuje 4814 złote.

Najtańszy polski apartament dla pary Rankomat.pl znalazł w Polańczyku. Sześć noclegów w nim kosztuje 1458 złotych – to mniej niż na Sycylii, ale więcej niż w tureckiej Alanyi i egipskim Marsa Alam.

Dla rodziny 2+2 najkorzystniejsza będzie Ustka z ceną 2316 złotych. Niemal identyczną cenę – 2330 złotych – ma apartament w Egipcie.

Foto: Rankomat.pl

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Egipt i Turcja najtańsze za granicą

Wśród kierunków zagranicznych najtańszy okazał się Egipt. W Marsa Alam apartament dla pary kosztuje 1165 złotych, a dla rodziny 2+2 2330 złotych. Egipt ma też najniższe ceny hoteli trzygwiazdkowych – 1509 złotych dla pary i 3119 złotych dla rodziny.

Drugim korzystnym cenowo kierunkiem jest Turcja. W Alanyi apartament dla pary kosztuje 1414 złotych, a dla rodziny 3047 złotych. Hotel trzygwiazdkowy kosztuje odpowiednio 1626 złotych i 3467 złotych.

Na Egipcie i Turcji lista konkurencyjnych cenowo kierunków się jednak nie kończy. Sycylia, Kreta, Dalmacja czy Wyspy Kanaryjskie także mieszczą się w budżecie zbliżonym do wielu polskich kurortów. Na Sycylii apartament dla pary kosztuje 1729 złotych, a dla rodziny 2+2 2453 złote. To mniej niż rodzinny apartament na przykład w Mikołajkach, Mrągowie, Międzyzdrojach czy Polańczyku.

Na Krecie ceny apartamentów wynoszą 1792 złote dla pary i 2534 złote dla rodziny. Hotel trzygwiazdkowy dla rodziny kosztuje tam 4629 złotych, mniej niż w Mikołajkach, Polańczyku, Szczyrku, Ustce, Międzyzdrojach czy Mrągowie.

Dalmacja jest jednym z droższych kierunków zagranicznych dla par, ale dla rodzin nadal wypada konkurencyjnie. Apartament kosztuje 2894 złote, a hotel trzygwiazdkowy 3992 złote. To mniej niż w wielu analizowanych polskich miejscowościach.

Wyspy Kanaryjskie są droższe w wariancie rodzinnym w apartamencie, którego cena wynosi 3646 złotych. Wciąż pozostają jednak tańsze niż Mrągowo i Mikołajki, gdzie podobny pobyt kosztuje niemal 5000 złotych.

Foto: Rankomat.pl

Pobyt za granicą nie zawsze oznacza więc wyraźnie większy rachunek. Egipt i Turcja pozostają najtańsze, ale także Sycylia, Kreta, Dalmacja czy Wyspy Kanaryjskie mogą być cenowo blisko Polski.

Warto przy tym pamiętać, że obiekty zagraniczne ujęte w analizie były położone bezpośrednio przy plaży. W Polsce brano pod uwagę obiekty oddalone maksymalnie 3 kilometry od centrum miejscowości. Dla wielu turystów może to być istotna różnica przy ocenie atrakcyjności oferty.

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Sam nocleg to nie wszystko

Cena zakwaterowania jest ważna, ale ostateczny koszt wakacji zależy także od transportu, wyżywienia i wydatków na miejscu. Rankomat.pl sprawdził również wariant obejmujący noclegi, śniadania, obiadokolacje i dojazd.

Foto: Rankomat.pl

Po doliczeniu tych kosztów najtańsze krajowe wyjazdy dla pary do apartamentu kosztują 2405 złotych w Szczyrku, 2451 złotych w Polańczyku i 2508 złotych w Szklarskiej Porębie. Dla porównania, taki sam wyjazd na Sycylię kosztuje 3075 złotych, na Kretę 3446 złotych, a na Wyspy Kanaryjskie 3549 złotych.

W całkowitym budżecie zagranica pozostaje droższa, ale w wypadku par różnice nie zawsze są duże, szczególnie jeśli uwzględnić, że analizowane obiekty za granicą znajdowały się bezpośrednio przy plaży, a w Polsce do 3 kilometrów od centrum miejscowości.

W wypadku rodzin 2+2 różnice są wyraźniejsze. Łączny koszt wyjazdu do apartamentu wynosi 3827 złotych w Ustce i 4251 złotych w Zakopanem. Na Sycylii to 5145 złotych, a na Krecie 5802 złote. W hotelach trzygwiazdkowych rodzinny pobyt kosztuje 5503 złote w Zakopanem i 5218 złotych w Szklarskiej Porębie, podczas gdy na Sycylii rośnie do około 7500 złotych.

Wakacyjny wybór zależy od szczegółów

O budżecie wakacyjnym decyduje nie tylko kraj, ale też standard obiektu, lokalizacja, model wyżywienia i sposób dojazdu. Pobyt pary w apartamencie za granicą może być cenowo zbliżony do Polski. W wypadku wyjazdu rodzinnego większego znaczenia nabierają bilety lotnicze, przejazdy i codzienne wydatki na miejscu.

Tańszy hotel może okazać się mniej korzystny, jeśli wymaga drogiego dojazdu lub generuje dodatkowe wydatki na miejscu – zwraca uwagę Rankomat.pl. Z kolei droższy nocleg w dobrej lokalizacji może oznaczać mniejsze koszty podczas pobytu.

– Szukając tańszej oferty wakacyjnej, warto porównywać nie tylko cenę noclegu, ale cały koszt wyjazdu. Duże różnice mogą dać elastyczne terminy, wyjazd kilka dni przed lub po szczycie sezonu, wybór mniej oczywistej miejscowości albo obiektu położonego nieco dalej od największych atrakcji. W wypadku zagranicznych wyjazdów trzeba też sprawdzić koszt lotów, transferów, wyżywienia i dodatkowych opłat, bo dopiero one pokazują realny budżet wakacji – mówi ekspertka Rankomat.pl Magdalena Kajzer, cytowana w komunikacie prasowym.

– Oszczędności nie warto natomiast szukać na ubezpieczeniu turystycznym. Dobra polisa to niewielki koszt w porównaniu z ceną całego wyjazdu, a w razie choroby, wypadku czy konieczności skorzystania z pomocy medycznej za granicą może uchronić przed wydatkami liczonymi nawet w setkach tysięcy złotych – dodaje.

Metodologia

Ceny noclegów pochodzą z serwisu Booking.com i dotyczą najtańszej dostępnej opcji obejmującej sześć noclegów ze śniadaniem w terminie 6-12 lipca 2026 roku dla pary i rodziny 2+2. Ceny sprawdzono 27 maja. W analizie uwzględniono dwa standardy zakwaterowania: apartamenty i hotele trzygwiazdkowe z oceną minimum 7/10. Obiekty zagraniczne były położone bezpośrednio przy plaży, a obiekty w Polsce maksymalnie 3 kilometry od centrum miejscowości.

W kalkulacji całkowitego kosztu wyjazdu uwzględniono także najtańszy koszt lotów w lipcu sprawdzony w serwisie Skyscanner.pl i średni koszt obiadokolacji w niedrogiej restauracji według Numbeo.com. W Polsce koszt dojazdu obliczono przy założeniu średniego spalania 7 litrów benzyny na 100 kilometrów i średniej ceny paliwa z 5 czerwca według AutoCentrum.pl.

Porównanie obejmuje konkretne oferty dostępne w wybranym terminie i przy założonych kryteriach. Trzeba pamiętać, że każda z analizowanych lokalizacji ma inną bazę noclegową, sezon, profil turystów, dostępność transportu, standard usług i charakter wypoczynku. Te różnice wpływają na ceny, dlatego zestawienie pokazuje wybrane warianty pobytu, a nie pełny koszt wypoczynku w całym kraju lub regionie.