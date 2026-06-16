63,1 procent Polaków planuje wyjechać w tym roku na wakacje – wynika z dorocznego badania firmy Provident. Odpowiedzi wskazują, że urlop nie będzie zbyt długi – 30,1 procent respondentów deklaruje, że ich najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa do siedmiu dni, przy czym są to głównie osoby w wieku 25-34 lata (43,1 procent tej grupy wiekowej).

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Kolejne 25,8 procent respondentów planuje wypoczynek trwający od ośmiu do 14 dni, a 7,1 procent wyjedzie na ponad dwa tygodnie.

Jednocześnie 21,6 procent badanych deklaruje, że w tym roku w ogóle nie wyjedzie na wakacje, a 15,3 procent nie ma jeszcze sprecyzowanych planów.

Europa i Bałtyk najpopularniejszymi kierunkami

Najpopularniejszym kierunkiem podróży są kraje europejskie – wskazuje je 27 procent badanych planujących wakacje. Wyjazdy europejskie są szczególnie popularne wśród najmłodszych dorosłych. W grupie 18-24 lata wskazuje je 40,7 procent badanych.

Niemal równie często Polacy wybierają polskie morze, które pojawia się w odpowiedziach 25,6 procent badanych. Dalej znalazły się polskie góry – 14,7 procent, wyjazd poza Europę – 8,9 procent, wieś – 8,1 procent, polskie miasta – 7,6 procent i Mazury – 5,3 procent. 17,5 procent nadal nie wie, dokąd pojedzie.

– Wyniki naszego badania pokazują, że wakacje są dla Polaków ważne, ale coraz częściej planowane bardzo pragmatycznie. Najczęściej wybierają oni wyjazd trwający do tygodnia, a więc taki, który łatwiej dopasować zarówno do budżetu domowego, jak i obowiązków zawodowych czy rodzinnych. Widać też, że część osób wciąż odkłada decyzję – niepewność dotycząca miejsca wyjazdu czy samego terminu może wynikać właśnie z kalkulowania kosztów – komentuje rzeczniczka prasowa Provident Polska Karolina Łuczak, cytowana w komunikacie prasowym.

Urlop bez maili i pracy

Wakacyjny wyjazd dla większości badanych ma być czasem odcięcia się od pracy. 55,5 procent planujących lub rozważających wyjazd deklaruje, że chce całkowicie odciąć się od obowiązków zawodowych. 18,3 procent raczej nie będzie pracować, chyba że pojawi się pilna potrzeba. Pracę lub dostępność służbową z góry zakłada 10,8 procent badanych – 3,8 procent planuje w dużej mierze normalnie pracować zdalnie, a 7 procent zamierza być częściowo dostępna.

Foto: Provident

Brak pieniędzy najczęstszym powodem rezygnacji

Najczęstszą barierą dla osób, które na wakacje się nie wybierają, pozostaje brak pieniędzy – wskazuje go 57,9 procent ankietowanych z tej grupy.

Kolejne powody to brak potrzeby wyjazdu i chęć odpoczynku w domu – 17,5 procent, kwestie zdrowotne – 15,9 procent, obowiązki rodzinne – 11,8 procent, trudności ze znalezieniem opieki dla zwierząt domowych – 8,2 procent, remont lub inne ważne zobowiązania – 8,2 procent, brak osoby towarzyszącej – 7 procent i brak możliwości wzięcia urlopu w pracy – 4 procent.

Jaki budżet na wakacje?

Najwięcej Polaków – 19,9 procent – planuje wydać na wakacyjny wyjazd od 2001 do 4000 złotych. Niższy przedział, od 1001 do 2000 złotych, wybrało 15,3 procent respondentów. Stosunkowo duży odsetek ankietowanych planuje wydatki powyżej 4000 złotych – 14,2 procent zakłada budżet w granicach 4001-6000 złotych, z kolei 9,6 procent wybrało przedział 6001-8000 złotych, a 5,3 procent – 8001-10 000 złotych. Na wakacje kosztujące ponad 10 000 złotych zdecydowało się 6,9 procent Polaków. Jednocześnie 7,2 procent chce przeznaczyć na tegoroczny urlop do 1000 złotych. 21,6 procent nie potrafi jeszcze określić budżetu.

Najczęściej wyjazd będzie finansowany z oszczędności – taką odpowiedź wskazuje 38,6 procent badanych. 24,3 procent planuje połączyć oszczędności z bieżącymi środkami, a 21,8 procent sfinansuje wyjazd z bieżących dochodów. Z pożyczki lub karty kredytowej chce skorzystać 1,5 procent respondentów, a 4 procent deklaruje, że za wyjazd zapłaci ktoś inny.

Foto: Provident

– Polacy podchodzą do wakacyjnych wydatków ostrożnie. Zdecydowana większość chce finansować urlop ze środków własnych – oszczędności, bieżących dochodów albo połączenia tych dwóch źródeł. To pokazuje dużą świadomość finansową, ale również presję, jaką koszty wypoczynku wywierają na domowe budżety. Dla wielu rodzin decyzja o wakacjach jest efektem wcześniejszego planowania i odkładania pieniędzy – mówi Karolina Łuczak.

36,2 procent osób, które finansują wyjazd przynajmniej częściowo z oszczędności, odkładało na ten cel krócej niż sześć miesięcy, 32,4 procent – od siedmiu do 12 miesięcy, a 7,9 procent – dłużej niż rok. 23,4 procent nie potrafi określić, jak długo odkładało pieniądze.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez spółkę Danae metodą CAWI na próbie N=1002 dorosłych Polaków w maju 2026 roku.