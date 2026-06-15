W związku z wysokimi cenami paliwa i biletów lotniczych w Polsce coraz popularniejszy staje się staycation, czyli wypoczynek w kraju lub niedaleko miejsca zamieszkania. To spora zmiana, ponieważ jeszcze niedawno za najbardziej atrakcyjne uważano wakacje all-inclusive, które kusiły niską ceną bazową i gotowym planem. Obecnie Polacy często wybierają też krajowe obiekty. Choć są one droższe, taka forma wypoczynku zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa, pozwala na podróż własnym samochodem i umożliwia planowanie spontanicznych, krótkich wypadów.

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Parki rozrywki przyciągają największą uwagę Polaków

Polska turystyka rozrywkowa obecnie ma się bardzo dobrze. Z analizy przeprowadzonej przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że liczba publikacji dotyczących parków rozrywki, aquaparków i obiektów edutainment wzrosła w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku o 38 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Od stycznia 2025 do końca maja 2026 roku temat krajowej turystyki rozrywkowej pojawił się w mediach prawie 150 tys. razy, co przełożyło się na 1,82 mld potencjalnych kontaktów z przekazem. Wartość reklamową publikacji oszacowano na 499 mln zł.

Największy zasięg uzyskały parki rozrywki (1,52 mld potencjalnych kontaktów z przekazem). Na czele znalazła się Energylandia z wynikiem około 870 mln kontaktów, co oznacza, że statystyczna osoba powyżej 15. roku życia mogła w analizowanym okresie zetknąć się z informacją o tym obiekcie średnio 27 razy. Mniejszy, choć nadal wysoki zasięg osiągnęły aquaparki, minizoo i ekoparki.

Polacy oczekują dobrej oferty i jasnych cen

Analiza ponad 21 tys. komentarzy i wpisów w mediach społecznościowych pokazuje, że Polacy szukają przede wszystkim miejsc przyjaznych całej rodzinie i atrakcji podzielonych według wieku. Ważne są również wysoki standard infrastruktury rozumiany jako nowoczesny charakter atrakcji oraz czystość stref basenowych. Analiza komentarzy pokazała, że dla Polaków liczy się też atrakcyjna wizualnie przestrzeń, którą można pokazać w mediach społecznościowych, jakość obsługi, zaplecze gastronomiczne oraz dostępność oferty.

IMM sprawdził również, jakie były najczęstsze obawy związane ze spędzaniem wakacji w kraju. Okazało się, że Polacy przede wszystkim obawiają się wysokich cen i ukrytych dopłat, a w dalszej kolejności tłumów i długich kolejek, problemów z higieną i bezpieczeństwem, złej pogody oraz hałasu i przebodźcowania.

Coraz większą popularnością cieszą się z kolei pakiety łączone oraz kupowanie biletów z wyprzedzeniem. Z tego względu najwięcej mogą zyskać obiekty, które mają elastyczne oferty i jasno informują o cenach.