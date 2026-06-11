Pomimo niestabilnej sytuacji geopolitycznej Polacy nie rezygnują z zagranicznych wyjazdów. Z badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego w maju na zlecenie firmy Europa Ubezpieczenia wynika, że niemal połowa dorosłych Polaków planuje w 2026 roku urlop poza Polską.

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Większość respondentów (55 procent) deklaruje, że wyjedzie na zagraniczne wakacje w tym samym terminie co w zeszłym roku. 45 procent wychodzi poza stały, powtarzalny schemat planowania – 13 procent decyduje się na wcześniejszy wyjazd, 13 procent na późniejszy, a 19 procent nie podjęło jeszcze decyzji. 57 procent badanych przesunie wyjazd o 1–2 miesiące, 26 procent o 3–4 miesiące, 7 procent o 4 miesiące, a 10 procent jeszcze nie zdecydowało, o ile.

Foto: ARC Rynek i Opinia

Mimo że część Polaków zmieniła termin wyjazdu, większość zrealizuje swoje plany wakacyjne latem. 62 procent respondentów planujących zagraniczny urlop chce wyjechać do końca sierpnia, 22 procent deklaruje wyjazdy w okresie jesienno-zimowym, a 9 procent zarówno w sezonie wiosna–lato, jak i jesień–zima, co może świadczyć o rosnącej popularności częstszych, krótszych wyjazdów zagranicznych. Dodatkowo 7 procent respondentów przyznaje, że jeszcze nie podjęło decyzji dotyczącej terminu wyjazdu w tym roku.

Foto: ARC Rynek i Opinia

Europa i bezpieczne kierunki bardziej popularne

Siedmiu na 10 respondentów ma obawy związane z wyjazdem na urlop zagraniczny, ale tylko co czwarty określił je jako poważne. Aktualna sytuacja geopolityczna najsilniej wpływa na wybór kierunku podróży. Połowa respondentów deklaruje, że częściej wybiera kierunki europejskie, a 22 procent skłania się ku miejscom bardziej oddalonym od konfliktu i postrzeganym jako stabilniejsze geopolitycznie. Jedynie 24 procent respondentów deklaruje, że sytuacja geopolityczna nie wpłynęła na wybór miejsca wypoczynku. 4 procent wyraźnie zrezygnowało z części kierunków pozaeuropejskich.

Oznacza to, że bezpieczeństwo geograficzne stało się jednym z najważniejszych kryteriów przy planowaniu zagranicznych wakacji. Korzystają na tym przede wszystkim Europa i kierunki uznawane za stabilne i przewidywalne.

Foto: ARC Rynek i Opinia

– Poza samą atrakcyjnością kierunku czy ceną wyjazdu coraz większe znaczenie ma poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie organizacji podróży: od momentu rezerwacji, przez pobyt oraz atrakcje i aktywności w miejscu docelowym, aż po organizację bezpiecznego powrotu. Turyści częściej zwracają uwagę, czy wybrany kierunek i sposób podróżowania ogranicza potencjalne źródła niepewności. Ubezpieczenia podróżne są więc nieodłącznym elementem tego procesu, a w sytuacjach związanych z napiętą sytuacją geopolityczną obserwujemy dużo większe zainteresowanie zakupem polis turystycznych – mówi ekspert Europa Ubezpieczenia Katarzyna Szepczyńska, cytowana w informacji prasowej.

Coraz większa rola biur podróży

Kryzys wpływa przede wszystkim na sposób planowania podróży, a nie na samą chęć wyjazdów. Rośnie przy tym rola profesjonalnych biur podróży, które kompleksowo organizują wyjazdy. Połowa Polaków planujących zagraniczne wakacje deklaruje, że obecna sytuacja geopolityczna zwiększa ich skłonność do korzystania z usług biur podróży. 55 procent przyznaje, że w obecnych warunkach chętniej wybiera zorganizowane formy podróżowania.

Eksperci podkreślają, że konsumenci coraz bardziej doceniają możliwość uzyskania wsparcia organizacyjnego, szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych i większej przewidywalności całego procesu podróży.

– Wielu turystów doświadczyło sytuacji, w której oni sami lub ich znajomi nie mogli wrócić lub wylecieć na wakacje. Doświadczenia te przełożyły się na większą refleksję przy wyborze sposobu podróżowania. Turyści docenili możliwość skorzystania ze wsparcia organizatora wyjazdu, elastycznych warunków podróży czy odpowiedniego ubezpieczenia. To sprawia, że rośnie znaczenie zorganizowanej turystyki i partnerów, którzy pomagają klientom bezpiecznie zaplanować urlop i reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację na świecie – wskazuje Katarzyna Szepczyńska.

Niemal dwie trzecie Polaków planujących w tym roku urlop zagraniczny deklaruje większą skłonność do korzystania z usług biur podróży. 41 procent wybiera zorganizowane wyjazdy niezależnie od kierunku podróży, co pokazuje rosnącą rolę kompleksowej obsługi i wsparcia organizatora w planowaniu wakacji. Dodatkowo 22 procent badanych przyznaje, że szczególnie chętnie korzysta z ofert biur podróży w wypadku wyjazdów do dalszych, bardziej wymagających logistycznie miejsc. Oznacza to, że im większa odległość i potencjalna złożoność podróży, tym silniejsza potrzeba bezpieczeństwa, przewidywalności i profesjonalnej organizacji wyjazdu.

Atuty podróżowania z biurem podróży – bezpieczeństwo, wygoda i wsparcie

Najważniejszym argumentem przemawiającym za korzystaniem z usług biur podróży pozostaje poczucie bezpieczeństwa, na które wskazuje 41 procent respondentów.

– Widzimy wyraźnie, że decyzja o wyborze biura podróży coraz rzadziej wynika wyłącznie z wygody, a coraz częściej z potrzeby bezpieczeństwa i przewidywalności podróży. Klienci oczekują dziś nie tylko gotowej oferty, ale przede wszystkim wsparcia w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu zarówno przed wyjazdem, jak i w jego trakcie. To sprawia, że rola organizatora wyjazdu staje się bardziej partnerska i odpowiedzialna niż kiedykolwiek wcześniej – komentuje dyrektorka działu produktu w biurze podróży Rainbow Marta Nowak.

39 procent badanych docenia wygodę podróżowania z biurem podróży, które przejmuje kwestie związane z planowaniem wyjazdu, logistyką czy koordynacją poszczególnych elementów podróży. Dla wielu badanych istotnym atutem pozostaje również możliwość uzyskania pomocy w razie problemów podczas pobytu za granicą. 32 procent respondentów wskazuje wsparcie organizatora wyjazdu jako jeden z głównych powodów wyboru zorganizowanej formy podróżowania, a 31 procent docenia obecność rezydenta na miejscu.

Znaczenie mają także kwestie finansowe. 27 procent badanych uważa, że oferty biur podróży są korzystne cenowo, natomiast 23 procent wskazuje atrakcyjność ofert typu last minute.

Dla części turystów istotną rolę odgrywa również komfort psychiczny związany z organizacją wyjazdu. 21 procent ankietowanych przyznaje, że do korzystania z usług biura podróży skłania ich bariera językowa. Z kolei 19 procent zwraca uwagę na możliwość zabezpieczenia wpłaconych pieniędzy, co w okresie niepewności gospodarczej i geopolitycznej nabiera dodatkowego znaczenia.

19 procent podróżnych preferuje wsparcie profesjonalnych organizatorów z uwagi na brak doświadczenia w samodzielnym planowaniu zagranicznych wyjazdów. 17 procent deklaruje, że w zorganizowanej grupie czuje się bardziej komfortowo.

Foto: ARC Rynek i Opinia

Turyści obawiają się wzrostu kosztów podróży

Respondenci wyrazili w badaniu wiele wątpliwości związanych z wyjazdami zagranicznymi. Obawiają się, że sytuacja na Bliskim Wschodzie wpłynie na wzrost cen paliwa (75 procent wskazań), a co za tym idzie również na wzrost cen biletów lotniczych (58 procent), wzrost kosztów transportu i dostaw (57 procent), żywności i codziennych zakupów. Niemal co drugi Polak (48 procent) spodziewa się ogólnego wzrostu cen wyjazdów zagranicznych.

Foto: ARC Rynek i Opinia

– Oczekiwania dotyczące wzrostu cen paliw, biletów lotniczych i usług turystycznych skłaniają część klientów do wybierania ofert pakietowych, które minimalizują ryzyko nieprzewidzianych wydatków. To dodatkowo wzmacnia pozycję zorganizowanej turystyki jako stabilnej i bardziej przewidywalnej formy wypoczynku – komentuje Marta Nowak.

Rosnące znaczenie ubezpieczeń podróżnych

Wraz z potrzebą bezpieczeństwa rośnie rola zabezpieczeń finansowych w planowaniu wyjazdów zagranicznych, a co za tym idzie ubezpieczeń turystycznych i rozwiązań chroniących przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Podstawowe elementy ochrony, takie jak ubezpieczenie kosztów leczenia (KL), obejmujące między innymi pokrycie wydatków związanych z wizytami lekarskimi, hospitalizacją czy transportem medycznym, stanowią filar bezpieczeństwa podczas podróży zagranicznych – podkreśla Europa Ubezpieczenia.

Równie istotne jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które zapewnia wsparcie finansowe w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub innych zdarzeń losowych. Coraz większą rolę odgrywają także dodatkowe elementy ochrony, takie jak ubezpieczenie bagażu czy assistance, które zapewnia pomoc organizacyjną i informacyjną w nagłych sytuacjach za granicą.

Foto: ARC Rynek i Opinia