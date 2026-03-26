Kreta stoi u progu znaczącej transformacji infrastrukturalnej, która według greckiego rządu przełoży się na dynamiczny rozwój gospodarczy i turystyczny wyspy – pisze portal Greek Travel Pages. O planach inwestycyjnych poinformował grecki minister gospodarki narodowej i finansów Kyriakos Pierrakakis podczas konferencji „Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection”.

Grecja ogłosiła plan kompleksowej rewitalizacji Odeonu Heroda Attyka w Atenach
Grecja udostępni turystom cenny zabytek u stóp Akropolu. Wkrótce rusza jego rewitalizacja

Inwestycje kluczem rozwoju Krety

Pakiet inwestycji o wartości około 4,5 miliarda euro obejmuje szereg kluczowych projektów transportowych i energetycznych. Wśród nich jest budowa Północnej Osi Drogowej Krety (BOAK), która usprawni komunikację między głównymi ośrodkami turystycznymi na wyspie.

Istotnym elementem jest także połączenie elektroenergetyczne między Attyką a Kretą, które zwiększy bezpieczeństwo energetyczne i ograniczy zależność od kosztownych, lokalnych źródeł energii.

Kluczową inwestycją dla turystyki będzie nowe międzynarodowe lotnisko w Kastelli, które zastąpi obecny port lotniczy w Heraklionie i znacząco zwiększy przepustowość ruchu pasażerskiego.

Greckie wyspy nie wytrzymują naporu turystów. Chcą wprowadzić bilety wstępu
Greckie wyspy nie wytrzymują naporu turystów. Chcą wprowadzić bilety wstępu

Powstanie nowe lotnisko na Krecie 

W planach jest również zagospodarowanie terenu po lotnisku Heraklion imienia Nikosa Kazantzakisa. Obszar o powierzchni około 200 hektarów w Nea Alikarnassos ma szansę stać się nowym centrum rozwoju – projektem porównywanym do Ellinikon, czyli rewitalizacji dawnego lotniska w Atenach. Według ministra przygotowania do tej inwestycji są już zaawansowane – opracowano wstępne analizy, a kolejnym krokiem będzie planowanie urbanistyczne i model biznesowy we współpracy z państwowym funduszem rozwoju.

Kreta odgrywa coraz większą rolę w gospodarce Grecji – zapewnia około 5 procent PKB całemu krajowi, a jej sektor turystyczny przynosi prawie 20 procent krajowych przychodów z turystyki. Dochody z kreteńskiej turystyki wzrosły z 1,4 miliarda euro w 2019 roku do około 2,4 miliarda euro obecnie.