Kreta potrzebuje inwestycji w infrastrukturę, żeby się rozwijać turystycznie i przyjmować gości cały rok
Kreta stoi u progu znaczącej transformacji infrastrukturalnej, która według greckiego rządu przełoży się na dynamiczny rozwój gospodarczy i turystyczny wyspy – pisze portal Greek Travel Pages. O planach inwestycyjnych poinformował grecki minister gospodarki narodowej i finansów Kyriakos Pierrakakis podczas konferencji „Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection”.
Czytaj więcej
Ministerstwo Kultury Grecji przedstawiło szczegółowy plan restauracji Odeonu Heroda Attyka w Atenach. Projekt zakłada zabezpieczenie konstrukcji, o...
Pakiet inwestycji o wartości około 4,5 miliarda euro obejmuje szereg kluczowych projektów transportowych i energetycznych. Wśród nich jest budowa Północnej Osi Drogowej Krety (BOAK), która usprawni komunikację między głównymi ośrodkami turystycznymi na wyspie.
Istotnym elementem jest także połączenie elektroenergetyczne między Attyką a Kretą, które zwiększy bezpieczeństwo energetyczne i ograniczy zależność od kosztownych, lokalnych źródeł energii.
Kluczową inwestycją dla turystyki będzie nowe międzynarodowe lotnisko w Kastelli, które zastąpi obecny port lotniczy w Heraklionie i znacząco zwiększy przepustowość ruchu pasażerskiego.
Czytaj więcej
34 greckie wyspy, w tym Santoryn, Mikonos, Rodos i Kos, domagają się od rządu w Atenach prawa do ustanowienia opłaty za wstęp dla jednodniowych tur...
W planach jest również zagospodarowanie terenu po lotnisku Heraklion imienia Nikosa Kazantzakisa. Obszar o powierzchni około 200 hektarów w Nea Alikarnassos ma szansę stać się nowym centrum rozwoju – projektem porównywanym do Ellinikon, czyli rewitalizacji dawnego lotniska w Atenach. Według ministra przygotowania do tej inwestycji są już zaawansowane – opracowano wstępne analizy, a kolejnym krokiem będzie planowanie urbanistyczne i model biznesowy we współpracy z państwowym funduszem rozwoju.
Kreta odgrywa coraz większą rolę w gospodarce Grecji – zapewnia około 5 procent PKB całemu krajowi, a jej sektor turystyczny przynosi prawie 20 procent krajowych przychodów z turystyki. Dochody z kreteńskiej turystyki wzrosły z 1,4 miliarda euro w 2019 roku do około 2,4 miliarda euro obecnie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas