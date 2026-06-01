John Malkovich (pierwszy z prawej) to bohater najnowszego filmu promującego Chorwację. Obok niego dyrektor kreatywny filmu Pete Radovich i minister turystyki i sportu Chorwacji Tonči Glavina
John Malkovich, jeden z najbardziej cenionych aktorów światowego kina, został bohaterem nowego filmu promującego Chorwację – informuje w komunikacie Chorwacka Wspólnota Turystyczna. Aktor zaprasza w nim do odkrywania kraju poprzez jego atmosferę, kulturę, krajobrazy i codzienny rytm życia. Ujęcia kręcono w wielu miejscach w całej Chorwacji.
Za realizację filmu odpowiada między innymi Pete Radovich, producent telewizyjny i sportowy chorwackiego pochodzenia, laureat 45 nagród Emmy w 18 kategoriach. W projekcie pełnił funkcję dyrektora kreatywnego. To jego wieloletnia współpraca z Johnem Malkovichem przyczyniła się do wystąpienia aktora w nowym filmie promocyjnym Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej.
To już czwarty wspólny projekt Malkovicha i Radovicha. Ich wcześniejsze realizacje zdobyły liczne nagrody branży telewizyjnej i marketingowej, w tym pięć nagród Emmy, pięć Cannes Lions i osiem Clio.
John Malkovich odkrywa Chorwację
Nowy film promocyjny Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej ma wzmacniać pozycję Chorwacji jako atrakcyjnego, autentycznego i rozpoznawalnego na świecie kierunku turystycznego.
Produkcja wpisuje się w szersze działania promujące Chorwację jako kraj różnorodnych doświadczeń – od kultury i historii, przez naturę i lokalną kuchnię, po styl życia.
Teaser filmu jest już dostępny online, a premiera jego pełnej wersji odbędzie się w połowie czerwca, kiedy rozpoczynają się mistrzostwa świata w piłce nożnej.
John Malkovich to dwukrotnie nominowany do Oscara aktor i laureat nagrody Emmy, znany z ról w takich filmach jak „Niebezpieczne związki”, „Na linii ognia” czy „Być jak John Malkovich”. Aktor wystąpił również, obok Josha Hartnetta, w „Dolinie Bogów” w reżyserii Lecha Majewskiego.
