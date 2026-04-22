Ryanair ogłosił dziś wydłużenie czasu odprawy i nadania bagażu na wszystkich lotniskach. Punkty odprawy i nadania bagażu będą zamykane 60 minut przed planowanym odlotem, a nie 40 minut, jak dotychczas.

Reklama Reklama

Więcej czasu dla pasażerów i nowe kioski na lotniskach

Dzięki tej zmianie pasażerowie zyskają więcej czasu na przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i odprawę paszportową, co zmniejszy bardzo niewielką liczbę podróżnych, którzy obecnie spóźniają się na samolot z powodu kolejek na lotnisku.

Zmiana wejdzie w życie 10 listopada i zbiegnie się z zainstalowaniem przez Ryanaira większej liczby samoobsługowych kiosków do nadania bagażu – do października ponad 95 procent portów lotniczych będzie w nie wyposażonych. Będą one w pełni zintegrowane z aplikacją Ryanaira, umożliwiając pasażerom odprawę bagażu i wydrukowanie etykiet, co przyspiesza proces nadania bagażu i skraca czas oczekiwania – głosi komunikat przewoźnika.

Szybsza obsługa i krótsze kolejki

– Od wtorku 10 listopada klienci Ryanaira będą mieli do dyspozycji stanowiska odprawy i nadania bagażu na lotnisku do 60 minut przed planowanym odlotem, zamiast dotychczasowych 40 minut. Dzięki temu 20 procent naszych klientów, którzy nadają bagaż, będzie miało więcej czasu na przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i odprawę paszportową oraz na dotarcie na czas do bramki odlotowej, zwłaszcza w okresach wzmożonego ruchu, kiedy kolejki na lotniskach mogą być dłuższe – mówi dyrektor marketingu w Ryanairze Dara Brady, cytowany w komunikacie prasowym.

– Do października zamierzamy również zainstalować kioski samoobsługowe w ponad 95 procentach portów lotniczych obsługiwanych przez Ryanaira. Oznacza to szybszą obsługę nadania bagażu, krótsze kolejki przy stanowiskach na lotniskach i jeszcze punktualniejszą obsługę dla 20 procent naszych klientów, którzy nadal chcą nadać bagaż, podczas gdy 80 procent, którzy nie nadają bagażu, nie odczuje skutków tej niewielkiej, 20-minutowej zmiany, ponieważ nadal będą odprawiać się online przed przybyciem na lotnisko wylotu i przechodzić bezpośrednio przez kontrolę bezpieczeństwa do bramki odlotowej – dodaje Brady.