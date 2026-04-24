Nowym prezesem, odpowiedzialnym za ekspansję biura podróży, zostanie Gedyminas Kerys
Kazachskie biuro podróży Kompas działała w Polsce od 2024 roku. Oferuje wyjazdy wakacyjne do Turcji i Albanii, a także do państw Azji Centralnej i city breaki.
Jesteśmy częścią wielkiej firmy, to nam daje korzyści i możliwości, jakich nie mają mali touroperatorzy. Stawiamy na kierunki, w których jesteśmy m...
Spółka nawiązała współpracę z siecią agentów turystycznych i z kluczowymi przewoźnikami lotniczymi, jak LOT, Wizz Air, Turkish Airlines i Corendon Airlines, „co umożliwiło budowę elastycznej i konkurencyjnej oferty produktowej”.
– Jestem dumny z tego, jak szybko udało się zbudować stabilną i dynamicznie rozwijającą się firmę w Polsce. Kompas ma dziś solidne fundamenty, a dalszy rozwój w oparciu o międzynarodowe doświadczenie grupy daje bardzo dobre perspektywy na przyszłość – mówi cytowany w komunikacie biura podróży prezes Efe Türkel.
Nowy, Gediminas Kerys, to menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży turystycznej, zdobytym na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
W swojej karierze współpracował m.in. z globalnymi markami turystycznymi, jak TUI i Join UP!, odpowiadając za rozwój struktur sprzedażowych, strategie wejścia na nowe rynki i zarządzanie operacyjne. Brał udział w rozwijaniu działalności touroperatorów w państwach bałtyckich, a w ostatnich latach odpowiadał za rozwój firm na rynku słowackim.
Do zespołu nowego na polskim rynku biura podróży Kompas Tour Poland dołączył jako dyrektor sprzedaży Krzysztof Majda, znany menedżer, szkoleniowiec...
– Kompas to organizacja o dużym potencjale wzrostu i bardzo dobrze ugruntowanej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Moim priorytetem będzie dalsze wzmacnianie współpracy z partnerami, rozwój oferty produktowej i konsekwentna ekspansja na kolejne rynki europejskie. Wierzę, że siłą Kompasa jest połączenie skali międzynarodowej z elastycznością lokalnych struktur – wyjaśnia Kerys w tym samym komunikacie.
Kompas Tour Global to międzynarodowy touroperator od ponad 20 lat działający na 10 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji. Spółka obsłużyła dotychczas ponad 10 milionów klientów i współpracuje z ponad 10 tysiącami agentów turystycznych, z tym z 1500 w Polsce.
