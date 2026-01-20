Kompas Tour: Stawiamy na Turcję, ZEA i Egipt, ale rozwijamy też kierunki niszowe

Aktualizacja: 20.01.2026 13:57 Publikacja: 20.01.2026 09:25
Przedstawiciele biura podróży Kompas Tour opowiedzieli agentom turystycznym z Katowic, Warszawy i Krakowa o planach na ten rok
Foto: Kompas Tour
W ubiegłym tygodniu Kompas Tour zorganizował dla swoich agentów spotkania informacyjne w Krakowie, Katowicach i Warszawie. Zaprosił na nie również swoich tureckich partnerów – hotelarzy i przedstawicieli firm DMC. Celem była prezentacja oferty na ten rok, w szczególności wybranych hoteli w Turcji i wycieczek objazdowych.
W tym sezonie zimowym Kompas organizuje wyjazdy do Turcji (wypoczynek w rejonie Antalyi i city breaki w Stambule), Kataru (Doha) i Bułgarii (na narty w Bańsku, gdzie zatrudnia polskojęzycznego rezydenta i oferuje ponad 30 hoteli). – Bańsko i Doha to nasza specjalność – kierunki słabo zagospodarowane przez innych touroperatorów – mówi prezes polskiego oddziału Kompas Touru Efe Turkel.
Wkrótce w sprzedaży pojawią się też Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska.
Latem z kolei Kompas Tour zabierze turystów do Turcji (zarówno na wybrzeże południowe, jak i zachodnie), Bułgarii i Czarnogóry. Letni katalog uzupełnią niebawem Egipt (Hurghada) i Albania.
Najważniejszym kierunkiem w ofercie Kompasu jest Turcja. Touroperator zakontraktował tam ponad 200 hoteli i przygotował 7 tysięcy miejsc w samolotach. W sezonie letnim będzie latać do Antalyi z Katowic, Warszawy i Krakowa i do Bodrum z Katowic (w planach jest uruchomienie wylotów z Warszawy do Bodrum). Trasę Katowice-Bodrum obsługiwać będzie samolot wyczarterowany w całości od LOT-u. Na innych tureckich trasach Kompas Tour dysponuje blokami miejsc w samolotach linii lotniczych Corendon.
Bułgarię i Czarnogórę sprzedaje w formie pakietów dynamicznych.
Na sezon letni Kompas przygotował również cztery programy objazdowe: „Kapadocja – cisza wśród skał”, „Kapadocja-Pamukkale – szlakiem cudów natury”, „Azerbejdżan – kraina ognia i miasto wiatrów” i „Kazachstan – kraina magii i gór”. – Mocno promujemy nasze objazdówki i robimy je zupełnie inaczej niż konkurencja – zapewnia Turkel.
Kompas Tour jako touroperator wywodzący się z Kazachstanu podkreśla, że zna ten kierunek, ma więc kompetencje do organizowania tam wyjazdów. W Kazachstanie ma własne biuro incomingowe.
Kompas Tour zaczyna i kończy swoje wycieczki w Ałmacie, dzięki czemu najbardziej znane atrakcje, takie jak Kanion Szaryński, górski kurort Szymbulak czy jeziora Kolsai i Kaindy, są praktycznie na wyciągnięcie ręki, podkreśla Efe Turkel. Inni touroperatorzy przywożą swoich klientów do Ałmaty z nowej stolicy, Astany, a miasta te dzieli ponad 1200 kilometrów i 14 godzin jazdy pociągiem. Program koncentruje się na przyrodzie, kulturze i tradycjach Kazachstanu, w dużej mierze koczowniczych.
Kolejne atuty tej wycieczki to kameralne grupy, liczące nie więcej niż 15 osób, a także gwarantowane terminy. – W tym roku planujemy osiem grup, to nie jest dużo, chcemy jednak powoli budować w Polsce pozycję specjalisty od Kazachstanu – mówi Turkel.
– Niebawem oprócz objazdówek oferować będziemy także pobyty w Kazachstanie i Azerbejdżanie. To oferta dla tych, którzy chcą spędzić urlop na łonie natury, w górach, tak, jak spędza się go w Zakopanem czy austriackich Alpach – dodaje.
W Polsce chcemy być specjalistą od Kazastanu - deklaruje prezes Kompas Touru Efe Turkel
Foto: Nelly Kamińska
Przypomnijmy – Kompas Tour, jeden z największych touroperatorów w Kazachstanie, założony w 2005 roku, na polskim rynku zadebiutował w maju 2024 roku. Ma również biura w innych krajach: na Ukrainie, Białorusi, w Uzbekistanie, Kirgistanie, Azerbejdżanie, Tadżykistanie, a od zeszłego roku także w Gruzji. W sumie działa na 11 rynkach.
W 2023 roku wszystkie spółki Kompas Touru obsłużyły 400 tysięcy turystów, w 2024 – 550 tysięcy, a w 2025 – 600 tysięcy, z czego połowa przypadła na Turcję, ZEA i Egipt (po 100 tysięcy na każdy z tych krajów).
– Te trzy kraje są dla nas kluczowe. Mamy tam duże możliwości, jeśli chodzi o produkt, i chcemy z nich korzystać – podkreśla Efe Turkel. – Wiem, że to są bardzo konkurencyjne kierunki, ale damy sobie radę – dodaje.
W sprzedaży Kompas Tour polega na sieci agencyjnej. Współpracuje z łącznie około 10 tysiącami agentów. W Polsce w pierwszym roku działalności podpisał umowy z tysiącem sprzedawców, obecnie ich liczba sięga 1,5 tysiąca.
4 procent swojej oferty Kompas Tour sprzedaje online. Firma nie planuje otwierać własnych salonów (nie ma ich nawet w Kazachstanie).
W pierwszym roku działalności w Polsce, licząc od maja, firma obsłużyła 6 tysięcy klientów, a w 2025 roku – 10 tysięcy (w tej liczbie są też klienci jego ukraińskiej spółki), z czego połowa wyjechała do Turcji. Kolejne pod względem popularności kierunki to Bułgaria i Czarnogóra.
Plany na ten rok zakładają obsłużenie w Polsce od 15 do 20 tysięcy klientów. – Chcemy przede wszystkim skupić się na jakości i rozwijaniu kierunków, w których jesteśmy silni jako grupa. Są to Turcja, ZEA i Egipt, ale też Wietnam czy Tajlandia. Liczymy, że takie podejście zaowocuje stopniowym, stabilnym wzrostem – mówi Efe Turkel, zapytany o plany na najbliższą przyszłość.
Do atutów swojej firmy zalicza też wieloletnią współpracę z kontrahentami w kluczowych krajach, między innymi w Egipcie, Czarnogórze i Bułgarii.
Wkrótce firma poinformuje o wynikach finansowych za zeszły rok. – Na razie mogę powiedzieć, że choć nie mamy dużych zysków, udało się nam osiągnąć zadowalającą rentowność, a to jest najważniejsze – zapewnia Efe Turkel.
