Kompas Tour: Stawiamy na Turcję, ZEA i Egipt, ale rozwijamy też kierunki niszowe

W ubiegłym tygodniu Kompas Tour zorganizował dla swoich agentów spotkania informacyjne w Krakowie, Katowicach i Warszawie. Zaprosił na nie również swoich tureckich partnerów – hotelarzy i przedstawicieli firm DMC. Celem była prezentacja oferty na ten rok, w szczególności wybranych hoteli w Turcji i wycieczek objazdowych.

W tym sezonie zimowym Kompas organizuje wyjazdy do Turcji (wypoczynek w rejonie Antalyi i city breaki w Stambule), Kataru (Doha) i Bułgarii (na narty w Bańsku, gdzie zatrudnia polskojęzycznego rezydenta i oferuje ponad 30 hoteli). – Bańsko i Doha to nasza specjalność – kierunki słabo zagospodarowane przez innych touroperatorów – mówi prezes polskiego oddziału Kompas Touru Efe Turkel.

Wkrótce w sprzedaży pojawią się też Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska.

Latem z kolei Kompas Tour zabierze turystów do Turcji (zarówno na wybrzeże południowe, jak i zachodnie), Bułgarii i Czarnogóry. Letni katalog uzupełnią niebawem Egipt (Hurghada) i Albania.

Najważniejszym kierunkiem w ofercie Kompasu jest Turcja. Touroperator zakontraktował tam ponad 200 hoteli i przygotował 7 tysięcy miejsc w samolotach. W sezonie letnim będzie latać do Antalyi z Katowic, Warszawy i Krakowa i do Bodrum z Katowic (w planach jest uruchomienie wylotów z Warszawy do Bodrum). Trasę Katowice-Bodrum obsługiwać będzie samolot wyczarterowany w całości od LOT-u. Na innych tureckich trasach Kompas Tour dysponuje blokami miejsc w samolotach linii lotniczych Corendon.