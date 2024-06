Krzysztof Majda dyrektorem sprzedaży w biurze podróży Kompas Tour Poland

Krzysztof Majda odpowiedzialny będzie za stworzenie sieci sprzedaży i jej rozwój, współpracę agencyjną, za szkolenia i organizowanie podróży studyjnych dla partnerów biznesowych touroperatora.

- W Kompasie Tour Polska naszym celem jest wzorowa współpraca agencyjna, oparta na profesjonalnej, rzetelnej i indywidualnej obsłudze każdego agenta przez doświadczony polski zespół, składający się pasjonatów turystyki i fachowców ze średnim doświadczeniem dziesięciu lat w branży turystycznej — zapowiada cytowany w komunikacie biura podróży Majda.

Touroperator sygnalizuje jednocześnie, że systemem rezerwacyjnym i operacyjnym, którego zamierza używać w codziennej pracy będzie system Blue Vendo „doskonale znany agentom turystycznym”. Wsparciem dla nich będzie też dział help desku.

- Skuteczna i szybka pomoc, wsparcie dla agentów w całym procesie sprzedaży to nasz cel. Tego w obecnych czasach oczekuje agent od touroperatora, który dba o wakacyjny komfort swoich klientów od momentu rezerwacji do powrotu do domu — deklaruje Majda.