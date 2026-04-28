Grupa Lufthansa poinformowała na swojej stronie internetowej o wprowadzeniu taryfy economy basic w rejsach krótko- i średniodystansowych. W jej ramach pasażerowie mogą bezpłatnie zabrać na pokład jeden przedmiot osobisty, taki jak torba na laptopa lub mały, mieszczący się pod fotelem plecak. Standardowa walizka kabinowa lub bagaż rejestrowany są dodatkowo płatne.

Więcej elastyczności w taryfie basic

Nowa taryfa ma być odpowiedzią na potrzeby pasażerów szukających jak najniższej ceny, zwłaszcza wyjeżdżających na krótko, na przykład na jeden dzień. „To dodatkowa opcja w atrakcyjnej cenie”, która pozwoli podróżnym lepiej dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb – argumentuje przewoźnik.

Oferta jest dostępna w sprzedaży od dzisiaj, a podróże w tej formule będzie można odbywać od 19 maja. Taryfa economy basic będzie stopniowo wprowadzana na wybranych trasach, na których operują linie lotnicze Grupy Lufthansa – Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines i Air Dolomiti.

Kolejną zapowiedzianą przez Lufthansę zmianą jest rozszerzenie taryfy light o możliwość odpłatnej zmiany rezerwacji.

Odpowiedź na konkurencję tanich przewoźników

Wprowadzając „gołą” taryfę, niemiecki przewoźnik wpisuje się w model działania tanich linii lotniczych, które przyciągają klientów niskimi cenami bazowymi, ale zarabiają na usługach dodatkowych. Lufthansa może więc konkurować cenowo z „low-costami”, zachowując jednocześnie przewagę w postaci siatki połączeń, standardu i usług premium.